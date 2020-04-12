مدير عام احور يطالب الصيادين بالابلاغ عن محاولات تهريب الإفارقة بسواحل المديرية

قام مدير عام مديرية احور العقيد احمد مهدي صباح هذا اليوم بنزول ميداني الى مواقع الصيادين في منفذ حصن بلعيد

والتقى مدير عام احور العقيد احمد مهدي وقائد اللواء 111 العميد الركن محمد احمد ملهم ومدير امن احور العقيد ناصر جمبا بعدد من الصيادين في منطقة حصن بلعيد التي تبعد عن عاصمة المديرية شرقأ 30 كيلو ، وحثوهم على التعاون مع الاجهزة الامنية في المديرية وابلاغ العمليات المشتركة في المديرية على اي انزال في السواحل من القرن الافريقي وسرعة الابلاغ قبل نزولهم السواحل

كما تحدث قائد اللواء 111 العميد الركن محمد ملهم مع صيادي حصن بلعيد قائلا : علينا التعاون مع بعض لتجنب مديريتنا من اي وباء او نزول افارقه في السواحل وعليكم الابلاغ في اي لحظه مشاهدة اي سفن او زوارق تقترب ، عليكم الابلاغ عنها للعمليات المشتركه في المديرية

وقدم صيادين حصن بلعيد الشكر والتقدير لمدير عام المديرية العقيد احمد مهدي وقائد اللوء 111 العميد الركن محمد احمد ملهم مدير امن احور العقيد ناصر جمبا على نزولهم الميداني وتفقد المنافذ من اي نزول من القرن الافريقي.



* من عبدالله الطحر