مدير عام التربية أبين يدشن توزيع الحقيبة المدرسية في مدرسة جمعية الصم والبكم بزنجبار

دشن الدكتور وضاح صالح المحوري مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة ابين توزيع الحقيبة المدرسية في مدرسة جمعية الصم والبكم بمديرية زنجبار

حيث قام صباح يوم امس الاربعاء الدكتور وضاح المحوري مدير عام مكتب التربية بالمحافظة ابين بتوزيع الحقائب المدرسية لمدرسة جمعية الصم والبكم بمديرية زنجبار ضمن مشروع توزيع الحقيبة المدرسة للعام الدراسي 2019–2020 م الممول من منظمة اليونيسيف للطفولة.

وتم توزيع الحقائب المدرسية لعدد 33 طالب وطالبة من الصم والبكم . وخلال هذه المناسبة لتوزيع الحقائب اشاد الدكتور المحوري بالجهود التي تبذلها جمعية الصم والبكم في رعاية وتعليم طلاب الصم والبكم مؤكداً في الوقت نفسة اننا في مكتب التربية بالمحافظة سنكون الى جانبكم ومستعدون لبذل المزيد من التعاون والدعم لهذه الفئة التي تستحق منا كل الاهتمام والدعم.

كما وجه مدير عام مكتب التربية بالمحافظة الدكتور المحوري باعتماد مدرسة الصم والبكم ضمن مدارس مديرية زنجبار ووجه مدير التربية بمديرية زنجبار الذي كان حاضراً بتوفير واعتماد لهم معلمين من ذوي الخبرة في تعليم الصم والبكم من المعلمين الاساسيين من منتسبي التربية زنجبار واخالهم في خطة التدريب والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة ويتم دعمهم بالاثاث المدرسي .

ومن جانبة الاستاذ سامح الشيباني الامين العام لجمعية الصم والبكم بزنجبار شكر مدير عام التربية بالمحافظة الدكتور المحوري واشاد بتعاونة ودعمة واسهامة الفاعل ووقوفه الى جانب مدرسة جمعية الصم والبكم

واثنى الشيباني شكره لمدير عام التربية بالمحافظة ومديرية زنجبار باعتماد مدرسة الصم والبكم كا مدرسة ضمن مدارس التربية بمديرية زنجبار وتوفير لهم معلمين ومعلمات

حضر حفل تدشين وتوزيع الحقيبة المدرسية الاستاذ نادر الشحيري مدير التربية م/ زنجبار الاستاذ سامح الشيباني الامين العام لجمعية الصم والبكم بزنجبار وأ/ نايف المحروق رئيس شعبة المشاريع وأ/سالم بافلاحة مدير التجهيزات وأ/علي السليماني مدير الاعلام التربوي وأ/ احمد فريد مدير التغذية المدرسية وأ/ قاسم السعدي نائب مدير ادارة الاحصاء بمكتب التربية بالمحافظة وحضر من كوادر التربية م/ زنجبار أ/ علي ماسك مدير قسم الشئون الادارية وأ/ علي ماطر مدير قسم المشاريع بالتربية زنجبار .

من علي السليماني