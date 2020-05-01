مدير عام التربية أبين يعزي في وفاة مدير عام كهرباء المنطقة الوسطى الشيخ حسين ناصر الحماطي

بعث الدكتور وضاح صالح المحوري مدير عام مكتب التربية والتعليم محافظة أبين برقية عزاء للأخ فيصل ناصر الحماطي عزاه فيها بوفاة أخيه الشيخ حسين ناصر الحماطي مدير عام كهرباء المنطقة الوسطى الذي انتقل إلى جوار ربه في دولة الهند يوم امس الخميس إثر معاناته مع المرض ..

.. وعبر المحوري في برقيته عن بالغ أسفه بهذا المصاب الجلل، وفقدان أحد الكوادر الوطنية، مقدماً أحر التعازي و أصدق المواساة لأخيه فيصل ناصر الحماطي وأخوانه وابناءه وكافة آل الحماطي في فقيدهم، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح الجنان .. إنه سميع مجيب ..

وإنا لله وإنا إليه راجعون

Advertisement