مدير عام التربية أبين يلتقي اللجنة الوزارية لتجديد التعاقد لمعلمات الريف بأبين

التقى الدكتور وضاح صالح المحوري مدير عام مكتب التربية والتعليم محافظة أبين بالاخوة في اللجنة الوزارية المكلفة بتجديد عقود العمل لمعلمات الريف الممول من قبل منظمة اليونيسيف الاستاذة فاطمة الظهر ممثلة وزارة التربية في اللجنة والاستاذ سالم بابصيلي عضو اللجنة

حيث اطلع الدكتور المحوري من الاستاذة فاطمة الظهر رئيسة اللجنة المكلفة في مديريات رصد – سرار – سباح بمحافظة أبين انجاز ونجاح مهمتهم والالتقاء بمعلمات الريف في تلك المديريات وعمل لهن تجديد العقود واكتمال وانجاز مهام اللجنة في البرنامج الزمني المحدد .

وقدمت الاستاذة الظهر شكرها وامتنانها للدكتور المحوري وقيادة اداراة التربية في مديريات رصد- سرار- سباح لما قدموه من تسهيل وتعاون مع اللجنة وكذا شكرت الاستاذة الظهر معلمات الريف الذي سارعن في الحضور لمقر اللجنة وتحملن العناء رقم صعوبة وتباعد القرى

ومن جانبة الدكتور المحوري هنأ اللجنة بقيادة الاستاذة فاطمة الظهر على نجاح مهامهم التي اوكلت لهم من قبل الوزارة .

وثمن الدكتور المحوري جهود وزارة التربية والتعليم ممثلتاً بمعالي الوزير الدكتور عبدالله سالم لملس وما قام بة من جهود كبيرة مع منظمة اليونيسيف لتجديد العقود لمعلمات الريف في كافة المحافظات .

حضر اللقاء الاستاذ محمد مبارك مدير مكتب المدير العام والاستاذ خالد مسلم مدير الشئون القانونية بمكتب التربية والتعليم م/ أبين .



* من علي السليماني