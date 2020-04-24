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مدير عام التربية أبين يناقش مع مدير عام لودر المشاريع التربوية في لودر

24 أبريل، 2020
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مدير عام التربية أبين يناقش مع مدير عام لودر المشاريع التربوية في لودر

التقى الدكتور وضاح صالح المحوري مدير عام مكتب التربية والتعليم محافظة أبين صباح امس بمقر مكتبة بالاخ عوض علي النخعي مدير عام مديرية لودر ويرافقة الاستاذ/ الخضر البرهمي الموجه الفني ومدير قسم العلاقات العامة بمكتب التربية م/ لودر
حيث ناقش اللقاء عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالعملية التربوية والتعليمية في مديرية لودر وتطرق اللقاء ايضاً لاهم المستجدات في جانب المشاريع التربوية ومن اهمها رفع واعتماد 3 مدارس ل م/ لودر ضمن مشروع الاصحاح البيئي لترميم وبناء حمامات ودورة مياه ل15 مدرسة بتمويل من منحة الوكالة الامريكية موزعة على ثلاث مديريات 10 م/ خنفر و3 م/ لودر و2 م/ مودية .
كما تم الاتفاق في اللقاء على اكمال مشروع عمل مضلة لمدرسة مجمع الشهيد لجدل بمنطقة القاع م/ لودر على نفقة السلطة المحلية م/ لودر الذي سبق وان تم تنفيذ جزء من مشروع المظلة على نفقة فاعل الخير صالح عبدالله اليافعي وتم الاتفاق باكمل مشروع المضلة على نفقة السلطة المحلية م/ لودر وذلك بوجود الاستاذ حسين صالح مبروك السالمي مدير مدرسة مجمع لجدل / القاع م/ لودر .
حضر اللقاء أ/ نايف المحروق رئيس شعبة المشاريع وأ/ عبده غانم مدير الاختبارات وأ/ محمد علي مبارك مدير مكتب المدير العام للتربية بالمحافظة وعدد من كوادر شعب وادارات مكتب التربية بالمحافظة
* من علي السليماني

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