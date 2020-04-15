مدير عام التواهي يتفقد سير العمل في مشروع تأسيس شبكة الصرف الصحي لمنطقة حجيف

عدن (المندب نيوز )خاص

تفقد مدير عام مديرية التواهي الأستاذ عبدالحميد ناصر الشعيبي ، صباح اليوم الأربعاء ، سير العمل في مشروع تأسيس شبكة الصرف الصحي لمنطقة حجيف الذي تموله السلطة المحلية بالشراكة مع صندوق صيانة الطرق.



وفي الزيارة التفقدية للمدير العام، استمع “الشعيبي”، إلى شرح مفصل من نائب مدير المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي م. محمد باخبيرة ، حول المشروع، الذي أكد بأنه قد تم البدء في أعمال الحفريات وقطع الطبقة الاسفلتية وغيرها من الأعمال المتطلبة لإنجاز المشروع ، مشيراً بأن العمل سيشمل إنشاء شبكة تصريفية للمياه بطول ٤٠ متر قطر ٨ هنش وربطها بالشبكة الرئيسي إضافةً إلى تزويد المنطقة بمضخة مع مولد، وبناء خزانات تحويلية بالمنطقة.



وخلال الزيارة شدد “الشعيبي” ، على أهمية إنجاز المشروع وتنفيذه على أكمل وجه وفقا للمواصفات والمعايير الفنية ، وذلك نظراً لما له من أهمية بالغة في الحفاظ على الوضع البيئي بالمنطقة، وكذا التخفيف من معاناة سكانها . خصوصا أن المنطقة قد شهدت مؤخرا كثافة سكانية كبيرة .



وأكد مدير عام مديرية التواهي بأن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع التي اولتها السلطة المحلية في المديرية بالغ اهتمامها، والمدرجة ضمن خطة مشاريعها الخدمية لعام 2020م.



من جهته، عبر أهالي المنطقة، عن بالغ سعادتهم في تنفيذ هذا المشروع الخدمي والذي سيخفف عنهم الكثير من المعاناة، معبرين بالوقت نفسه عن شكرهم وتقديرهم لجهود قيادة السلطة المحلية في المديرية ممثلة بمدير عام المديرية الأستاذ “عبد الحميد ناصر الشعيبي”.



وفيما كان أهالي منطقة حجيف يعانون من عدم وجود شبكة تصريفية خاصة بمنطقتهم ، يعد تنفيذ وإنجاز هذا المشروع حلماً انتظره المواطنون كثيراً ، حيث أن تأسيس هذه الشبكة التصريفية في المنطقة ستساهم بالحد من إنتشار الأوبئة التي تهدد حياة المواطن في ضل ما تشهده البلاد من انتشار للأمراض والاوبئة.

رافقه الزيارة مدير مكتب الأشغال العامة في التواهي م. فهمي خيالي ، رئيس لجنة التخطيط سمير الوهابي ، ومستشار المديرية م.رائد حمود .