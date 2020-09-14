مدير عام الحصين يفتتح مركز صحي في منطقة خلة

افتتح الاستاذ صلاح محسن الحريري، مدير عام مديرية الحصين صباح اليوم الأحد المركز الصحي لمنطقة خلة، بحضور رئيس المجلس الانتقالي بالمديرية، الأستاذ رشاد الزهير ،ومدير مكتب الصحة الدكتور محمد عبدالله مثنى، ومدير الأمن قاسم الحميقاني، والشيخ وليد الخطيب عضو الجمعية الوطنية، ومدير المركز الصحي الدكتور محمد مثنى ناجي، والاستاذة انتصار الفقية رئيس قطاع المرأة بالمديرية والفريق الطبي للمركز وشخصيات اجتماعية.

وخلال الافتتاح طاف المدير العام والحاضرين اقسام المركز الصحي الجديد واطلعوا على وضع المركز الصحي من حيث الجاهزية واستعدادات الفريق الطبي للمركز في تقديم الخدمات الطبية للتخفيف من معاناة المواطنين.

وقال الأستاذ صلاح الحريري ان فتتاح المركز الصحي يأتي في ظل ازدياد كثافة السكان في منطقة خلة يحتم علينا التوسع في تقديم الخدمات الصحية الأولية للمواطن، واضاف قائلاً ان دعم المركز بعدد من الكوادر الطبية والأجهزة الطبية في تقديم خدمة طبية مميزة.

من جانبه مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور محمد عبدالله متثى اكد على أهمية المركز الصحي الجديد الذي سيسهم في تخفيف المعاناه لابناء منطقةخلة والقرى المجاورة، كما قدم شكره وتقديره لمنظمتي الهيئة الطبية الدولية ومنظمة كير على تقديمهما الدعم للمركز الصحي بالاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والكادر الطبي.

إلى ذلك أشار مدير المركز الصحي الدكتور محمد ناجي إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل مدير عام المديرية، ورئيس الانتقالي بالمديرية في افتتاح المركز الصحي لمنطقة خله وسعيهما الحثيث في التنسيق مع المنظمات الداعمة، مشيرا الى انه سيكون عند حسن ظن الجميع في تقديم الخدمات الطبية.

*من نجيب العلي

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