مدير عام الشرطة العسكرية في الحديدة يدشن برنامج التوعية والثقيف حول جائحة كورونا

برعاية محافظ محافظة الحديدة دشن مدير شرطة محافظة الحديدة عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الإنتشار RSS العميد نجيب ورق، برنامج التوعية الثقيفية من مخاطر جائحة فيروس كورونا في مديرية الخوخة عاصمة المحافظة المؤقتة.

وخلال التدشين قال ورق ان البرنامج يستهدف في المرحلة الأولى تدريب الضباط

لمعرفة مخاطر الفيروس وأعراضه وسبل انتشاره وطرق مكافحته والوقاية منه، بالإضافة إلى الدور المناط بهم في النزول إلى الشارع لتنفيذ كافة القرارات الاحترازية،وبدورهم سيعملون على تدريب الأفراد في اقسام الشرط بالمديريات المحرره.

وفي المرحلة الثانية ستنزل حملات عسكرية للأسواق وأماكن التجمعات بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الحكومة الشرعية عبر لجنة الطوارئ الخاصة بمواجهة ومجابهة كورونا.

و أكد ورق على رفع الوعي لدى رجال الشرطة في حماية أنفسهم من مخاطر الفيروس وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة في كافة المديريات والمدن المحرره.

وأوضح ورق أن البرنامج يأتي بناء على توجيهات محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر لمواجهة جائحة كورونا بدءا بتدريب رجال الشرطة والنزول الميداني لتعزيز وتطبيق الجهود الرسمية والمجتمعية.