كريتر سكاي

مدير عام الصناعة والتجارة بأبين يتفقد محلات بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالجملة في مديرية خنفر

13 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

قام الأستاذ سالم المعلم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في محافظة أبين  و الأستاذ محمد أبوبكر محول نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة أبين والأستاذ سالم جحاف السعدي مدير مكتب الصناعة والتجارة في مديرية خنفر صباح اليوم الأحد 12إبريل 2020م بالنزول الميداني لمحلات الجملة  لبيع المواد الغذائية والإستهلاكية في مديرية خنفر – ومنها محلات التاجر عبدالقوي الزريقي بجعار للإطلاع  على أسعار المواد الغذائية الأساسية ومعقولية هامش الربح الذي يأخذه تاجر الجملة و المخزون الإحتياطي للمواد الغذائية في المديرية.
وخلال النزول تم الطلب من التجار اولا الالتزام بتوفير كامل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية وكذا استمرار وجود احتياطي يكفي لمدة أشهر من المواد الغذائية الأساسية ومنها القمح والدقيق والسكر والأرز والزيت والالبان وكذا تم التأكيد على اكتفآء التجار بهامش ربح معقول من خلال مراقبة  فواتير شرآئهم من التجار المستوردين
وقد وجه مدير عام المديرية الشيخ ناصر المنصري مكتب الصناعة والتجارة في المديرية إلى النزول اليومي على تجار المواد الغذائية والاستهلاكية في المديرية واطلاعه بحالة السوق

والملاحظ أثنآء النزول أن تاجر الجملة يكتفي بهامش ربح معقول بينما تاجر التجزئة يضع أسعار مبالغ فيها وعليه ننصح المواطنين بشرآء موادهم الغذائية من تجار الجملة في المديرية ليحصلوا على أسعار أقل بكثير من تجار التجزئة الذين للاسف يقومون بإستغلال المواطن بأسعار مبالغ فيها
شاكرين كل تاجر يحمل روح المسؤلية ويلتزم باللوائح والنظم المنظمة لعمله ومنها قانون التجارة الداخلية وقانون المنافسة الحرة ومنع الاحتكار
من/نايف زين

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