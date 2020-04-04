مدير عام المعلا يشيد بتلقائية الاستجابة للحظر ويكشف حجم الكمامات المضبوطة
المشبق أضاف في سياق استضافة إذاعة هنا عدن fm في برنامج خط ساخن الذي يقدمه غسان صلاح و نزار أنور حديثه أن تحركه في مديرية المعلا جاء بجهود ذاتية بعد اجتماعه بالمكتب التنفيذي و أنزال تعميم بإغلاق الأماكن العامة مثل الحدائق وأماكن التجمعات وثم الاستجابة لذلك التعميم مشيرا الى قيامه بتوقيف تهريب العديد من المستلزمات الطبية في مرتين.
واوضح مشبق بهذا الصدد: في المرة الأولى ضبطنا ما يقارب 50 ألف إلى 45 ألف كمامة و في المرة الثانية ضبطنا ما يعادل 44 كرتون إلى 45 كرتون 24 كرتون منها سلمت للمجلس الإنتقالي على أن تسلم للحجر الصحي و بقية الكمية وزعت على المبادرات الشبابية المجتمعية و قد تأكدنا من توزيعها .
واطلع مدير مديرية المعلا المشبق “هنا عدن” على أن يوم الأحد القادم ستكون هناك فرق رش لتعقيم المديرية بشكل عام و سيصاحبها سيارة تحمل خزان كبير ( بوزة ) لتعبئة خزانات الظهر الصغيرة المحمولة على ظهر كل عضوا من فرق الرش العاملة .
وختم فهد مشبق حديثه برسالة موجهة إلى أبناء المعلا وعدن بشكل عام بأن يبقوا في منازلهم و لا يخرجوا إلا للأمور الطارئة و أن يتجنبوا أماكن التجمعات والازدحام .