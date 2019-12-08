مدير عام المكلا يطلع على إشكالية مياه الصرف الصحي بمنطقة روكب

إطلع المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض احمد بن هامل، بمعية مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد سالم باخلعة، وممثل مؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس فهد بامسعود، الاحد، على إشكالية مياه الصرف الصحي المتسببة في عرقلة سير العمل في مشروع إعادة تأهيل الطريق الرئيسي بمنطقة روكب.

واوضح اللقاء إن شبكة الصرف الصحي بالمنطقة تعاني من من ردم لبعض غرف التفتيش و إنسدادات بالمسارات أحدثت فيضان لمياه المجاري التي تحولت الى مستنقعات وتتطلب معالجات واسعة وكبيرة.

وأكد الجميع على ضرورة التعاون المشترك و تظافر الجهود من قبل جميع الجهات الحكومية المعنية لإيجاد الحلول الصحيحة لإنهاء هذه المشكلة والتواصل مع السلطة المحلية بالمحافظة بشان ذلك.. داعيا الأخوة في مؤسسة المياه والصرف الصحي الى ارساء الدراسة الجاهزة على مقاول لبدء العمل.