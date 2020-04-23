كريتر سكاي

مدير عام الملاح بلحج يتسلم مشروع بناء مركز للأمومة والطفولة بمستشفى المديرية من الجهة المنفذة

23 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

تسلم مدير عام مديرية الملاح بمحافظة لحج ، أنيس محمد ناصر ، اليوم ” الخميس ” ، مشروع بناء مركز للأمومة والطفولة في مستشفى الملاح الريفي بالمديرية ، من الجهة المنفذة ” مكتب علي عبدالله الداؤودي للمقاولات العامة ” .

ويتكون المركز ، البالغ تكلفتة ” 50 ألف ” دولار ، بتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية ، من طابق واحد ، يضم أقسام للمعاينة ، رعاية الحامل ، التحصين ، وصالة إنتظار .

وخلال عملية الإستلام ، وبمعيه أمين عام المجلس المحلي بالمديرية ، فيصل يوسف دعبش ، أشاد مدير عام الملاح ، أنيس ناصر ،  بالدور الإيجابي للصندوق الإجتماعي للتنمية ، على تدخلاته في دعمه ومساندته جهود السلطة المحلية في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية وعلى وجه الخصوص في قطاع الصحة للنهوض والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية للمديرية .

وأكد مدير عام مديرية الملاح ، أنيس محمد ناصر ، أهمية هذا المشروع النوعي الهام – الذي يعد أول مركز صحي متخصص في هذا المجال بالمديرية – كونه سيسهم في تقديم خدمات الصحة الإنجابية لأهالي مديرية الملاح .

فيما أوضح ، الضابط الفني للمشروع بصندوق الإجتماعي للتنمية ، المهندس سعيد ناصر العطوي ، أن تنفيذ مشروع ، يأتي ضمن حزمة من المشاريع الصحية المعتمدة من قبل الصندوق لعدد من مديريات محافظة لحج ، مشيراً إلى أن إنجاز مشروع بناء للأمومة والطفولة بمديرية الملاح في إطار برنامج التمكين للتنمية المحلية بالصندوق . 

حضر عملية الإستلام ، مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية ، الدكتور محمود صالح الخضر ، وإستشاري المشروع بالصندوق ، المهندس عبدالسلام عبدالله الدهبلي ، ووممثل عن المقاول المهندس يسلم علي الداؤودي .

من/محمد القادري

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