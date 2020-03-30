مدير عام الملاح ردفان يعقد اجتماع مع لجنة الطوارئ لتدارس مواجهة فايروس كورونا

4 مايو / خاص

شهدت مديرية الملاح اليوم الاحد اجتماع للجنة عمليات الطوارئ الخاصة بمواجهة فايروس كورونا في المديرية برئاسة /انيس محمد ناصر مدير عام المديرية وبحضور مدير مكتب الصحة محمود الخضر ،فيصل دعبش الامين العام للمجلس المحلي.

واكد مدير المديرية على وقوف السلطة المحلية الى جانب مكتب الصحة بكل مقوماتها ودعمها بكل الاحترازات الوقائية المتخذة والتي لمجابهة هذا الفيروس الفتاك.. مشدد على ضرورة تنشيط دور الاعلام في كافة الجوانب في المديرية وتسخير كل الطاقات والجهود لخلق وعي صحي لدى المواطن من خطورة هذا الفيروس والتعريف بوسائل السلامة والنظافة الشخصية وكيفية الوقاية من هذا المرض واستشعار الخطر عند كل مواطن.

ووجه المدير العام كافة المكاتب التنفيذية في المديرية بالعمل صفاً واحداً لتسخير كل الامكانيات لمواجهة اي ظهور محتمل لوباء كورونا في المديرية.

كما اكد محمود الخضر مدير مكتب الصحة بالمديرية عن اعتماد مبلغ للمحافظة لشراء وسائل السلامة والطوارئ وفرق الاستجابة في المديريات من اجهزة فحص الحرارة عن بعد وكمامات وجلافص.

وخرج الاجتماع بالقرارات التالية:-

1-توفير الكمامات وقفازات اليد(الجلافص) للطوارئ والفرق والعمال.

2-توفير منشورات تعريفية بالمرض ومكبرات صوت.

3-آنشاء غرفة عمليات في مكتب الصحة بالمديرية وبقاء مناوب من الصحة واخر من اعضاء المكاتب التنفيذية ذات العلاقة باستمرار دائم والاعلان عن تلفونات غرفة العمليات لتواصل عبرها .

4-يمنع اي تجمعات في الاماكن العامة والأسواق ونقل سوق القات الى مكان اخر يحد من الازدحام والتجمع.

5-يمنع اقامة اي مباريات رياضية اوتجمع رياضي اخر.

6-يمنع التجمع في الاعراس واماكن العزاء او اي مناسبات اجتماعية في الفترة الحالية للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

7-توفيرالمواد الغذائية في المحلات التجارية وعدم الاحتكار والتلاعب بالأسعار وعلى المواطن الابلاغ عن اي مخالفة ،وعلى الامن والحزام الامني المتابعة وضبط المخالفين.

8-على اعضاء الكتب التنفيذي المساهمة والمشاركة في رفع الوعي الصحي في كل القرى.

9-توصي لجنة الطوارئ المحافظ ومدير عام الصحة والسكان بالمحافظة بدعم المديرية بكل الوسائل الصحية لمواجهة فايروس كورونا القاتل.