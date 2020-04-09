عدن الغد

مدير عام المنصورة يؤكد استمرار حملة رش وتعقيم لعدد من الشوارع والأحياء بالمديرية

9 أبريل، 2020
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مدير عام المنصورة يؤكد استمرار حملة رش وتعقيم لعدد من الشوارع والأحياء بالمديرية

أكد مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، محمد عمر البري ، إستمرار أعمال حملة الرش والتعقيم في كافة الشوارع والأحياء والمواقع في المديرية ، والتي تأتي ضمن الجهود والإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) .
 
جاء ذلك ، خلال إشرافه المباشر ، مساء أمس ” الثلاثاء ” ، في اليوم الأول من الحملة ، والتي ينفذها وبتمويل من السلطة المحلية بمديرية المنصورة ، بمشاركة عربات الأطفاء التابعة للدفاع المدني ، والذي أستهدفت الشارع الممتد من جولة سوزوكي حتى جولة البريهي ، ومن جولة كالتكس وصولاً إلى جولة الغزل والنسيج ، وكذا شارع شرطة المنصورة إلى مصنع الإسفنج ، وأيضاً شارع ظمران ” الشهيد أحمد صالح الحيدري ” .
 
وحث مدير عام مديرية المنصورة ، محمد عمر البري ، على تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية في تعزيز الوعي لدى العامة بمخاطر الوباء وطرق الوقاية منه ، مشدداً على ضرورة التحلي بالوعي وإستشعار المسؤولية في الحفاظ على صحة المجتمع من الأمراض والأوبئة القاتلة .
 
فيما أوضح عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية – نائب مدير إدارة خلية الأزمة مواجهة فيروس كورونا – عارف ياسين ، أن الحملة – والتي تأتي في سياق الجهود الإحترازية – تسير بوتيرة عالية وفق الخطة المعتمدة في تعقيم كافة المواقع المستهدفة من الحملة ، موكداً الحرص على تنفيذ كافة برنامج وأعمال الحملة في رش الشوارع والأحياء بالمواد المعقمة للوقاية من هذه الجائحة الفتاكة .
 
حضر أعمال الحملة – في يومها الأول – ، أعضاء إدارة خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا بمديرية المنصورة ، نبيل أبوبكر ، محمد عيدروس ، أميل فريد ، حسن عبدالعزيز ، وثروت جيزاني ، ومدراء الشرط في المديرية ، المنصورة – العقيد حسين ناصر مسهر ، الدرين – العقيد محمد قائد عقيبه ، ونائب مدير شرطة كابوتا – النقيب عنان محمد بن محمد المحرمي ، وقائد كتيبة إحتياط – خلدون بافخسوس ، ونائبه حيدره الجنيدي ، والقائد في قوات الحزام الأمني – قطاع المنصورة – عبدالله فضل .
 
*من محمد القادري

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