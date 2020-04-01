مدير عام المنصورة يتفقد تطبيق المعايير الصحية في المجمعات الاستهلاكية والمطاعم

قام الأخ محمد عمر البري،صباح اليوم الأربعاء،بجولة تفقدية يرافقه الدكتور عبدالرب المفلحي مدير مكتب الصحة العامة والأخ حسن عبدالعزيز نائب رئيس قسم مكتب صحة البيئة بالمديرية والأخ أميل فريد مدير قسم النظافة والعقيد حسين صالح قائد شرطة المنصورة والعقيد عقيبه قائد شرطة الدرين والضابط أيمن أحمد سيف نائب قائد شرطة القاهرة وقيادة شرطة كابوتا وكتيبة الحزام الأمني قطاع المنصورة على عدداً من الأسواق التجارية والمطاعم للاطمئنان على تنفيذ المعايير الصحية وارشادات منظمة الصحة العالمية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

حيث قام مدير عام المنصورة والمرافقين له بزيارة سوبر ماركت ظمران واطلع على سير الإجراءات المتبعة عند استقبال الزبائن وذلك بقياس درجة الحرارة وتعقيم أيادي الزبائن وترتيب وقوف الزبائن ودخولهم وخروجهم دون زحام لتنفيذ الاشتراطات الوقائية.

كما زار مدير عام المنصورة سوبر ماركت كوز مارت والإطلاع على المعايير الصحية الوقائية المنفذة.

وفي نفس السياق زار مدير عام المنصورة مطعم شواطى عدن واطلع على إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واطمئن البري على سلامة الاجراءات..مشيداً بادارة مطعم شواطى عدن وطالبهم بالاستمرار في تلك الإجراءات التي تقي المجتمع من الجائحة ، كما طمأن مدير عام المنصورة المواطنين بتوفير كافة السلع الغذائية ومستلزمات الأطفال..داعياً إياهم إلى عدم القلق من ذلك.

وأكد مدير عام المنصورة ” إن جهودنا تنصب الآن في المحافظة على خلو بلادنا من فيروس كورونا المستجد تلك مصدر قوتنا الآن ويجب الحفاظ عليها..مطالباً باتباع إرشادات الوقاية فهذا ما نملكه الآن ونشدد عليه وعلى المجتمع التفهم لخطورة الوضع وهو يشاهد العالم يتساقط بسبب تلك الجائحة.

وحذر مدير عام المنصورة من التساهل بإجراءات الوقاية مصدر قوة المجتمع..مؤكداً أن السلطة المحلية بالمديرية ستقف بكل قوتها للحفاظ على صحة المجتمع وخلوه من فيروس كورونا ولن يتأتى ذلك إلا بتنفيذ معايير الوقاية والصبر عليها حتى تنكشف الغمة بإذن الله.