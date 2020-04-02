مدير عام المنصورة يدشن مشروع الإستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي بالمديرية

دشن مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، محمد عمر البري ، اليوم ” الخميس ” ، مشروع الإستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي في المديرية .

ويتضمن المشروع – الذي تنفذه مؤسسة يداً بيد للتنمية ، بدعم وتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية – رفع القمامة والمخلفات المتراكمة في عموم شوارع وأحياء مناطق مديرية المنصورة .

وفي التدشين ، وبحضور رئيس لجنة الخدمات – نائب إدارة خلية الأزمة لمكافحة فيروس كورونا بالمديرية – عارف ياسين ، أكد مدير عام المنصورة ، محمد البري ، أهمية الحملة – والتي تأتي ضمن الإجراءات والتدابير للوقاية من فيروس كورونا القاتل – ، للحد من إنتشار الأمراض والأوبئة والتلوث الصحي والبيئي ، ناهيك إلى تحسين الطابع الحضاري والجمالي للمديرية .

وحث البري ، القائمين على الحملة ضرورة الإستغلال الأمثل في تنفيذ أعمال ومهام الحملة وإنجازها بالشكل المطلوب ، والذي يأتي تمويلها من إحدى الأذرع الخيرية والإنسانية للمملكة العربية السعودية ، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، مثمناً جهود مركز الملك سلمان ، في دعم البرامج والأنشطة الهادفة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية ، وكذا دور مؤسسة يداً بيد للتنمية ، في تنفيذ هذا المشروع الخدمي الهام .

وخلال التدشين ، أشار مدير عام مديرية المنصورة ، محمد البري ، إلى أن النظافة أن تكون سلوك يومي وعلى الجميع الحفاظ عليها والالتزام بكافة قواعد النظافة ، داعياً كافة المواطنين والعقال والمبادرات إلى التفاعل مع حملة النظافة والحفاظ على نظافة الشوارع والأحياء .

وأكد البري ، حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة ، على الإرتقاء بكافة الخدمات في مختلف المجالات لاسيما في مجال تحسين خدمة النظافة والبيئة وبما يظهر الوجه الحضاري للمديرية .

وحث مدير عام مديرية المنصورة ، محمد عمر البري ، كافة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية إلى التعاون مع عمال النظافة ومساندة جهود قيادة المديرية في تطوير خدمة النظافة والحفاظ عليها ، مشيراً إلى أهمية تكريس الوعي البيئي لدى المجتمع بأهمية وضع القمامة في أماكنها الصحيحة .

من جانبه ، أوضح رئيسا قسمي نظافة المنصورة والقاهرة بالمديرية ، أميل السلامي ، وفكري الزغير ، أن الحملة تسير وفق خطة وبرامج عمل ميداني محددة بكافة شوارع وأحياء مناطق مديرية المنصورة ، مشيرين إلى أن الحملة – والذي خصص لها ” 3 ” شيولات ، و ” 22 ” قلاباً – ستستمر حتى رفع جميع المخلفات وتنظيف الشوارع والأحياء من المخلفات والقمامة المتراكمة .

وأكدا أهمية إقامة وإستمرار حملات النظافة ، من أجل مساندة ودعم أعمال النظافة وجهود الحفاظ عليها والتحسين ، إلى جانب تعزيز دور العاملين في تنظيف الشوارع والأحياء وإبقائها نظيفة وجميلة .

وحثا جميع عقال الحارات والخطباء والمعلمين والمثقفين والإعلاميين ، على ضرورة تكاتف الجهود في تكريس قيم وقواعد النظافة في المجتمع ، وأهمية الإلتزام بالنظافة والحفاظ عليها .

حضر التدشين ، عضوا إدارة خلية الأزمة لمكافحة فيروس كورونا في مديرية المنصورة ، نبيل أبوبكر ، ومحمد عيدروس .



من محمد القادري