مدير عام المنصورة يشيد بجهود المبادرات الشبابية والمؤسسات والجمعيات الخيرية المساندة لأعمال السلطة المحلية بالمديرية

خلال لقائه تكتل أشاد مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، محمد عمر البري ، بكافة المبادرات الشبابية والمؤسسات والجمعيات والمنظمات الخيرية ، المساندة لجهود وأعمال السلطة المحلية في المديرية .

جاء ذلك ، خلال لقائه ، مساء أمس ” السبت ” ، كلاً على حدى ، أعضاء تكتل شباب المنصورة ، والمدير التنفيذي لمؤسسة أبو حاتم بانافع للأعمال الإنسانية والتنموية ، بحضور رئيس قسم صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بالمديرية ، حسن عبدالعزيز حسن ، ونائب مدير شرطة القاهرة ، الملازم ثاني أيمن أحمد سيف .

وفي اللقاء ، أستمع البري ، من رئيس تكتل أبناء المنصورة ، محمد عبدالله الهلالي ، والمدير العام التنفيذي لمؤسسة أبو حاتم بانافع ، محمد عبدالله صالح ، عن مجمل الأنشطة الذي يعتزم تنفيذه التكتل في مجال النظافة والرش وشفط مياه الأمطار والصرف الصحي ، وكذا مساهمة مؤسسة أبو حاتم بانافع ، في شفط مياه الأمطار بالمواقع المتبقية في مديرية المنصورة ، مشيرين إلى أن تنفيذ تلك الأعمال الذي يأتي من منطلقهما الإنساني ووقوفهم إلى جانب قيادة السلطة المحلية في دعم ومساندة جهودها وحل أهم المشكلات والعراقيل بفعل الأوضاع الحالية التي تعيشيها محافظة عدن ، جراء إنتشار الكثير من أمراض الحميات والأوبئة في المحافظة .

وخلال اللقاء ، ثمن مدير عام المنصورة ، محمد عمر البري ، جهود تكتل أبناء المنصورة ، ومؤسسة أبو حاتم بانافع للأعمال الإنسانية ، في تبنيها بتنفيذ تلك المبادرات المتميزة كونها مرتبطة بحياة المواطنين ، مؤكداً إستعداد قيادة السلطة المحلية بالمديرية على تقديم كافة أوجه المساندة والمساعدة لما من شانه تنفيذ أنشطتهم وإنجاح أهدافها المرجوة .

من/محمد القادري