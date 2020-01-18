كريتر سكاي

مدير عام المنصورة يفتح فندق ارجان في منطقة الدرين بعدن

18 يناير، 2020
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كريتر سكاي/ثروت جيزاني

افتتح الأخ محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة صباح اليوم السبت فندق أرجان في منطقة الدرين. 

ويعتبر فندق ارجان السياحي مركزاً اقتصادياً وسياحياً يضاف إلى حركة تطوير الخدمات السياحية الفندقية المميزة.

ويحتوي فندق ارجان 50 غرفة مزودة بكل وسائل الراحة والاتصالات وينتظر أن يستوعب من العمالة المحلية في المديرية.

حيث تساهم مثل تلك المشاريع على استيعاب العمالة للتخفيف من البطالة عوضا على تقديم خدمات فندقية راقية وتعتبر إضافة لموارد المديرية المحلية.

حضر حفل الافتتاح صلاح الداودي وكيل محافظ لحج  اللواء صالح علي حسن وسالم الوالي مدير مستشفى الوالي.

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