مدير عام المنصورة يكرم الفريق الفائز بمارثون الشهيد جعفر محمد سعد

قام الاخ محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة صباح. الاحد في مكتبة بالمجلس المحلي للمديرية باستقبال فريق الماراثون التابع لنادي شباب المنصورة, بمناسبة حصولهم على المراكز الخمسة الاولى في المسابقة التي اقيمت بالمناسبة الذكرى الرابعة لاستشهاد اللواء جعفر محمد سعد محافظ عدن الاسبق والتي اقيمت بين اندية عدن ولحج وابين.

كما قام مدير عام المنصورة بالترجيب بالفريق الفائز وتقديم الشكر بما يبذله فريق العاب القوى من انجازات تصدر،فيها المراتب الاولى.

ووعد مدير عام المتصورة الاء فريق العاب القوى بالرعاية وتحقيق متطلباتهم في بداية العام القادم, وتأسف مديرعام المنصورة لغياب رئاسة نادي شباب المنصورة والقيام بواجباتها نحو تطوير الفريق.

وقد قام فريق ابطال الماراثون باستعراض انجازاتهم والتي تحددت بحصولهم على المراكز الخمسة الاولى في،سباق الماراثون 8كم والذي انطلق من جولة الرحاب بخورمكسر متجها في نهايته الى نقطة العلم.

وقد شارك 100 متسابق يمثلون اندية عدن ولحج وابين هذا وقد تحصل على المركز الاول عبده علي حطمه المركز الثاني. طاهر محمدزسعيد المركز الثالث. سامر علي صابر المركز الرابع. خالد عبدالله محمد المركز الخامس. ناصر حسن محمد سعيد وجميعهم يمثلون نادي شباب المنصورة وقد قامت البطولة بدعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة وتحت اشراف الكابتن بدر علي صالح رئيس. اتحاد العاب القوى /عدن.

حضر التكريم الاخ عارف ياسين رئيس لجنة الخدمات نائب رئيس نادي شباب المنصورة والاخ شهاب مدرب الفريق.