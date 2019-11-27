مدير عام المنصورة يكرم فريق إختراق الضاحية لنادي شباب المنصورة

قام محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة صباح اليوم الأربعاء بتكريم فريق اختراق الضاحية والذي حقق المراكز الثلاثة الأولى.

حيث شارك فريق إختراق الضاحية لنادي شباب المنصورة في سباق الضاحية المقامة على شرف اليوبيل الذهبي للبنك الأهلي اليمني.

وقد أقيم السباق بين 110 مشارك في سباق اختراق الضاحية يمثلون تسع أندية لمحافظة عدن وعدد من أندية محافظة لحج.

وقد حاز صاحب المركز الأول الميدالية الذهبية وكأس البطولة العداء عبده علي حطمه نادي شباب المنصورة.

وكان المركز الثاني وصاحب الميدالية الفضية العداء طاهر محمد سعيد نادي شباب المتصورة و كما حصل العداء سامر حسن جابر على الميدالية البرونزية نادي شباب المنصورة

وقد قام الأخ محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة بتكريمهم بحضور الاخ عارف ياسين نائب رئيس نادي شباب المنصورة رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمديرية.