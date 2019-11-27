عدن الغد

مدير عام المنصورة يكرم فريق إختراق الضاحية لنادي شباب المنصورة

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 11 دقيقة
2 أقل من دقيقة
مدير عام المنصورة يكرم فريق إختراق الضاحية لنادي شباب المنصورة

قام محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة صباح اليوم الأربعاء بتكريم فريق اختراق الضاحية والذي حقق المراكز الثلاثة الأولى.
حيث شارك فريق إختراق الضاحية لنادي شباب المنصورة في سباق الضاحية المقامة على شرف اليوبيل الذهبي للبنك الأهلي اليمني. 
وقد أقيم السباق بين 110 مشارك في سباق اختراق الضاحية يمثلون تسع أندية لمحافظة عدن  وعدد من أندية محافظة لحج.
وقد حاز صاحب المركز الأول الميدالية الذهبية وكأس البطولة  العداء عبده علي حطمه نادي شباب المنصورة.
وكان المركز الثاني  وصاحب الميدالية الفضية العداء طاهر محمد سعيد نادي شباب المتصورة و كما حصل العداء سامر حسن جابر على الميدالية البرونزية نادي شباب المنصورة
وقد قام الأخ محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة بتكريمهم بحضور الاخ عارف ياسين نائب رئيس نادي شباب المنصورة رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمديرية.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
إختراق الضاحية المنصورة شباب عام فريق لنادي مدير يكرم
Photo of عدن الغد

عدن الغد

مقالات ذات صلة

Photo of جمعية صناع السلام ومدير مربع ميكلان يكرمان اليوسفي

جمعية صناع السلام ومدير مربع ميكلان يكرمان اليوسفي

منذ 4 دقائق
Photo of محافظ أبين يزور مستشفى زنجبار ومركز الكوليرا ويطالب الجميع العمل بروح الفريق الواحد

محافظ أبين يزور مستشفى زنجبار ومركز الكوليرا ويطالب الجميع العمل بروح الفريق الواحد

منذ 54 دقيقة
Photo of مدير عام المنصورة يقرر استمرار التعليم لفصل أصحاب ذوي الهمم بنشوان

مدير عام المنصورة يقرر استمرار التعليم لفصل أصحاب ذوي الهمم بنشوان

منذ ساعة واحدة
Photo of مدير عام قعطبة يزور مركز الطوارئ التوليدية في المدينة للاطلاع على مستوى الخدمات التي يقدمها للمرضى

مدير عام قعطبة يزور مركز الطوارئ التوليدية في المدينة للاطلاع على مستوى الخدمات التي يقدمها للمرضى

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق