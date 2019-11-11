مدير عام المنصورة يكرم فريق الدراجات لحصولهم على مركز الوصافة

كرم الأخ محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة فريق الدراجات الهوائية للمنصورة صباح اليوم الأثنين لحصولهم على المركز الثاني في بطولة عدن للدراجات 35 كيلومتر.

حيث قام مدير عام المنصورة بحضور المهندس نعمان شاهر مدير مكتب الشباب والرياضة /عدن والأستاذ محمود عبيد مستشار وزارة الشباب والرياضة بإهداء فريق الدراجات الهوائية ثلاث دراجات هوائية.

وفي لقاء مدير عام مديرية المنصورة مع فريق المنصورة قال نحن نشعر بالفخر والاعتزاز عندما نجد شباب يهتم بممارسة الرياضة بالعموم فنحن كسلطة محلية تهتم بتوسيع قاعدة الاهتمام بالنشء ولذلك تقوم السلطة المحلية بالمديرية بمساهمات كبيرة في تطوير الأندية لتشجيع الشباب بالانخراط بالرياضة لأجل خلق جيل سوي يكون رافعة للمجتمع.

وفي ختام اللقاء قام الأخ محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة بتسليم فريق الدراجات الهوائية هداياهم .. متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.