مدير عام المنصورة يواصل تفقده لليوم الرابع على التوالي سير أعمال تصريف شفط مياه الأمطار في عدد من شوارع المديرية

يواصل مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، محمد عمر البري ، اليوم ” الجمعة ” ، لليوم الرابع على التوالي ، تفقده سير أعمال شفط مياه الأمطار في عدد من شوارع مناطق المديرية ، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة عدن ، صباح الثلاثاء الماضي .

حيث أطلع البري ، ومعه نائب مدير عام لشؤون الصرف الصحي بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة ، المهندس زكي حداد ، وبحضور قائد الكتيبة الثالثة قوات الدعم والإسناد ، خلدون بافخسوس ، على سير العمل في إزالة تجمع مياه الأمطار من الشوارع والطرقات والأحياء التي غمرتها في معظم مناطق مديرية المنصورة ، بمشاركة عدد من آليات ومعدات شفط مياه الأمطار التابعة لمؤسسة المياه والصرف الصحي وصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة ، ومنها آليات تم إستجأرها من قبل قياة السلطة المحلية بالمديرية لهذا الغرض .

وخلال جولته التفقدية ، حث مدير عام المنصورة ، محمد البري ، العاملين على مضاعفة الجهود في القيام بتنفيذ كافة الأعمال المؤكلة إليهم ، شاكراً جهودهم المبذولة طيلة الأربعة الأيام في رفع الأضرار التي خلفتها هذه الظاهرة الطبيعية ، والتي أثمرت في تصريف كمية مياه الأمطار وتجفيفها في معظم شوارع مناطق مديرية المنصورة ، مشيراً إلى أن خلو الشوارع من مياه الأمطار عكست الدور المتميز التي قامت به الفرق الفنية في جميع مناطق المديرية .

كما أطلع البري ، والمهندس حداد ، على الوضعية الحالية للمحطة الرئيسية لضخ مياه الصرف الصحي بمديرية المنصورة ، بعد إعادة تشغيلها يوم أمس على نفقة المديرية ، جراء عطب مفاجى للمحطة بسبب الأمطار مما نتج عن طفح مياه الصرف الصحي في مناطق ريمي وعبدالعزيز والدرين ، مشيراً إلى أن المحطة تستقبل مياه الصرف الصحي من مديريات المنصورة والشيخ عثمان ودار سعد .

ووجه مدير المنصورة ، قسم صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة في المديرية على مواصلة العمل في تنفيذ أعمال الرش الضبابي واليدوي في كافة مناطق المديرية ًتحسباً لإنتشار البعوض والأوبئة والتلوث بهدف حماية المواطنين من الأمراض .

وفي الزيارة ، أكد مدير عام مديرية المنصورة ، محمد عمر البري ، أن تلك الأعمال والإجراءات اللازمة تأتي في إطار حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية في وضع المعالجات العاجلة والتدابير المتخذة وفقاً للإمكانيات الممكنة لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي أجتاحت وشهدتها محافظة عدن صباح الثلاثاء الماضي .

من جانبهم ، عبر عدد من مواطني مديرية المنصورة عن شكرهم وتقديرهم لقيادة السلطة المحلية في المديرية ممثلة بالمدير العام للمديرية محمد عمر البري ، على إطلاعه عن قرب وإهتمامه الكبير وتفقده المتواصل على مدى أربعة أيام متتالية في وضع المعالجات السريعة التي خلفتها هذه الظاهرة الطبيعية .



من محمد القادري

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