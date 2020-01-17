مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لكريتر سكاي: هذه حقيقة العصائر المنتهية

اورد المهندس حديد الماس مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ايضاح حول ما تم تناقله بشان ان هناك عصائر منتهية الصلاحية. مشيرا ان التاجر نفسه يتحمل المسؤولية نتيجة عدم نقل الحاويات في وقتها.

وقال الماس ل”كريتر سكاي ” تم اصدار اوامر بإيقاف كل الحاويات سواء التي في الحرم الجمركي او المخازن في المعلا دكة والتحفظ بها حتى تظهر عينات الفحص من اجل الرد حول الاتهامات التي طالت الهيئة.

واضاف بالرغم ان الذي في المخازن سليمة وتدل على صحة اجراءات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التي عاينت الشحنة اثناء وصولها وكانت سليمة وعددها 6 حاويات وتم استكمال اجراءاتها.

وتابع قائلا هناك ثلاث حاويات نقلها التاجر للمخازن وثلاث حاويات ظلت في الحرم الجمركي لاكثر من 15 يوم حيث الذي في الميناء بعضها تاثرت نتيجة الحر والضغط داخل الحاويات.

ولفت الانتباه الى ان المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد قد تبين لهم من خلال النزول المشترك للمخازن الذي تم يوم امس ان الكمية وعددها ثلاث حاويات التي خرجت للمخازن سليمة وموجودة تحت التحفظ.

وواصل قائلا ان الذي بقيت في الميناء خمسة عشر يوم العينة في الفحص وتعرضت لضغط داخل الحاويات ادى الى التسرب .

مضيفا تم سحب عينات للفحص وبشكل عشوائي وموسع من الكميات المتضررة بسبب الحر التي في الميناء وعددها ثلاث حاويات وعينات عشوائية موسعة من العينات التي في المخازن.

وأختتم قائلا ان الانباء التي تحدثت عن نزول كميات من العصائر الى الاسواق غير صحيحة والكمية في المخازن تحت التحفظ.