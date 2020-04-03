مدير عام تريم : نثمن تعاون المواطنين ونؤكد أننا نعمل من أجل مصلحتهم

تريم (المندب نيوز )خاص

ثمن مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي تعاون المواطنين بمديرية تريم واستجابتهم لقرار حظر التجوال بالمدينة والذي بدأ منذ عصر يوم أمس الخميس الساعة 4عصر ، وذلك تنفيذاً لقرار محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسيني ، والذي يأتي ضمن الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فايروس كورنا كوفيد 19.

وأعرب مدير عام تريم عن سعادته بتجواب المواطنين ووعيهم الشديد لما قد تصل إليه المدينة في حال تفشي هذا الفايروس لاسمح الله.

ودعا المستشار خالد المواطنين بضرورة تجنب التجمعات وأتباع الاجراءات الصحية للوقاية من هذا الفايروس.

وأكد هويدي أن السلطة المحلية بتريم تعمل من أجل مصلحة المواطن والحفاظ على صحة الجميع وذلك من خلال جملة القرارات التي أقرتها السلطة المحلية بتريم لتفادي تفشي فايروس كورنا كوفيد 19.