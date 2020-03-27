مدير عام تريم يترأس اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني بالمدينة للوقاية من وباء فايروس كورنا...





ترأس مدير عام تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني بتريم بديوان السلطة المحلية بتريم.



وفي اللقاء أكد مدير عام على ضرورة مساندة منظمات المجتمع المدني بتريم لجهود السلطة المحلية بالمدينة لنشر الوقاية في المجتمع وتنسيق الجهود بين السلطة المحلية بالمدينة ومنظمات المجتمع المدني.



كم أعرب المدير العام عن تقديره لمبادرات وجهود بعض المنظمات التي بدأت بتدشين حملات مساندة لجهود السلطة المحلية بالمدينة للوقاية من تفشي وباء فايروس كورنا كوفيد 19.



وتم في اللقاء الذي حضره رئيس لجنة التخطيط والتنمية الاستاذ علي خميس صبيح ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل الاستاذ محمد باشعيب وفريق ألاستجابة السريعة بمكتب الصحة والسكان وممثلي عن منظمات المجتمع المدني بتريم مناقشة جملة من القضايا التي تمس الجانب التوعوي والصحي وكذا تنسيق الجهود بين السلطة المحلية بتريم ومنظمات المجتمع المدني.



وأقر الإجتماع بضرورة إشعار مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمدينة بالتدخلات للمنظمات بتريم وكذا إطلاع مكتب التثقيف الصحي بكافة المنشورات التي تصدرها هذه المنظمات مع إبلاغ فريق الإستجابة بأي وافد وإتخاذ إجراءات صارمة من قبل السلطة المحلية بحق التجمعات بحسب التوجبهات الصادرة من الجهات العليا