مدير عام تريم يقر بدء حضر التجوال بالمدينة ⋆

تريم ( نخبة حضرموت ) إعلام السلطة المحلية بتريم

أعلنت السلطة المحلية بتريم الإجراءات الإحترازية والتي ستطبق من اليوم السبيت لمواجهة فايروس كورنا كوفيد 19 وذلك من خلال مخرجات الإجتماع الطارئ الذي دعاء له مدير عام تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي بحضور مدير أمن تريم العقيد عبد الناصر عبود الشيخ التميمي ومدير مكتب الاشغال العامة والطرق المهندس سالم يعمر والشيخ عبيد بن كردوس التميمي وضابط الكتيبة الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الأولى وعقال الحارات والأحياء السكنية بالمدينة.

وأقر الإجتماع بدء حضر التجوال بالمدينة من 8 مساءً إلى الصباح وذلك بتكليف أمن تريم والكتيبة الخاصة بالخروج للحياء السكنية والحارات لتطبيق هذا القرار.

وطالب المجتمعون وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام بن حبريش لمخاطبة رؤساء المحاكم لتوجيه أمناء العقود بعدم عقد القران خلال هذه الفترة لمساعدة السلطة المحلية بتريم لإحتواء تفشي وباء كرونا كوفيد 19.

وأوصى المجتمعون مدير مكتب الأوقاف بالمدينة وأئمة المساجد بتنفيذ قرار وزير الأوقاف الرامية للحد من تفشي وباء كرونا وكذا إلزام مكتب الأشغال العامة بالنزول للمطاعم وتوجيها بعدم الأكل بالمطاعم والإكتفاء بالبيع سفري للزبائن ومنع الإزدحام.

وأقر المجتمعون بوقف كافة الأنشطة والغعاليات الرياضية للأندية والفرق الشعبية الرياضية بالمدينة ومساندة السلطة المحلية بتوعية المواطنين من خلال الفرق التطوعية بالتنسيق مع عقال الحارات والأحياء السكنية.

ووجه الإجتماع المواطنين بضرورة وقف الزوجات والحفلات النسائية والرجالية ومنع التجمعات داخل البيوت تحت أي مسمى كان وفي حال المخالفة تتخذ الإجراءات ضد المخالفين بالطرق المتاحة مع إغلاق برادات شرب الماء الخارجية وتحمل الجهة القائمة عليها مسؤلية المخالفة وكذا إلزام أصحاب المحلات التجارية بإلزام العمال لديهم بلبس الكمامات والقفازات وكذا منع الإزدحام داخل المحلات.

وأهاب الأجتماع الإعلام المسموع والمرئي بضرورة تخصيص برامج توعوية تساعد السلطة المحلية بالمدنية وتوعية المواطنين.

هذا وتشهد مدينة تريم سلسة من اللقاءات وتنفيذ مجموعة من الإجراءات تحسباً لتفشي وباء كورونا كوفيد 19.