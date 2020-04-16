اصدر مدير عام حبان يصدر بيانا هاما جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم



اطلعنا على بعض الترويجات في بعض المواقع لتصريح بشأن( جسر السلام ) ومنسوب الى مدير عام مديريه حبان وفي حقيقه الامر لاتستحق هذة الترويجات الى الرد ولكن من باب التوضيح بان كل من يحاول التقليل او التظليل على انجازات راعي التنميه في محافظه شبوة فهو يسير في الطريق الخطأ كون قطار التنميه انطلق بقيادة ابن شبوة البار الاستاذ/محمد صالح بن عديو .وجسر السلام احد تلك المحطات التي مر بها ولن يتوقف الا بعد ان تكون شبوة في الموقع الذي يليق بها وب ابنائها وعليه فأن الجسر تم بإشراف مباشر من راعي التنميه ابومصعب وبتمويل من حصه نفط شبوة وكذلك تنفيذ مقاول ومهندسيين شبوة والكل يعلم هذا .

اما اي تصريح قديم اثناء الوعود السابقه من قبل الهلال الاحمر الاماراتي او مركز الملك سلمان فقد حصلت ولكن لم تنفذ واذا كان احد له فضل في هذا المشروع غير قيادة وابناء محافظه شبوة لتم ذكرهم بدون تحفظ .



*محمد سالم مشفر*

مدير عام مديريه حبان.

الاربعاء/15/4/2020م.

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