مدير عام حبيل جبر يدشن حملة النظافة الشاملة برعاية لجنة الانقاذ

تحت شعار ” معا من أجل بيئة نظيفة “ دشن،صباح اليوم، مدير عام مديرية حبيل الجبر بردفان، محافظة لحج، بديع محمد أحمد القطيبي، ومعه مدير أمن المديرية ، العقيد علي سيف، ورئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي بالمديرية فيصل جبران، ومدير صندوق النظافة عبدالحميد السيد

حملة نظافة شاملة بعاصمة المديرية، ينفذها صندوق النظافة بالمديرية برعاية لجنة الانقاذ الدولية ( IRC) تستهدف الشارع العام والاحياء السكنية بالمدينة تستمر اسبوعا كاملا حيث قدم مدير المديرية الاستاذ بديع القطيبي بأسم أبناء المديرية، الشكر والتقدير للجنة الانقاذ الدولية على هذا التدخل الذي يخدم المواطنين في مجال النظافة بدرجة أساسية، وسيشغل ايادي عاملة سيستفيدون من هذا المشروع في تحسين مستواهم المعيشي نوعا ما.

وأشار بأن قيادة السلطة المحلية قد قدمت كل التسهيلات لفريق المشروع لتنفيذ هذا التدخل،مشيرا بأن قيادة السلطة المحلية قد وضعت الاهتمام بالنظافة من أولويات خططها التنموية، وعملت على تفعيل الصندوق وشراء عربة نقل القمامة، والتعاقد مع عمال، وهذا الدعم المقدم من قبل الــ IRC،كما أشار بديع ” يحفز العمل بشكل أكبر،وقال بأن خطة التنمية التي وضعناها منذ تولينا الاشراف على هذه المديرية البطلة التي حرمت كثيراً من المشاريع، تسير بشكل جيد .

شارك بتدشين الحملة أيضاً، وفد من لجنة الانقاذ الدولية، ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمديرية،محمد سالم الجوهري، وعضو الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي،عبدالكريم هيثم، والأستاذ محمد عبدالله البكري، مدير متحف الثورة بردفان،ومسؤولين محليين وقيادات بالمجلس الإنتقالي ومشائخ وشخصيات اجتماعية .

*من رائد الغزالي