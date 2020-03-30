مدير عام خورمكسر “الجعدني” يلتقي بعثة الصليب الأحمر لمناقشة احتياجات مكاتب الصحة بعدن



عقد في مبنى السلطة المحلية لمديرية خورمكسر لقاء موسعا ضم مدراء مكاتب الصحة العامة بمديريات العاصمة المؤقتة عدن، بوفد بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدن لتنسيق الجهود في التدخلات الطارئة لمجابهة فيروس كورونا.



وفي اللقاء الذي تراسة مدير عام مديرية خورمكسر الاستاذ ناصر الجعدني، تطرق فيه على أهمية هذه اللقاء لتدارس الاستعدادات العاجله لمواجهة تداعيات وصول فايروس كورونا المستجد ضمن الخطة الطارئة التي تنفذها اللجنة الوطنية للطوارئ وفوق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، والتي يراسها الدكتور سالم الخنبشي نائب رئيس مجلس الوزراء .



مثمناً جهود بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، وخصوصا بهذه الظرف الحساس التي يمر فيه العالم من انتشار فيروس كورونا والمرحلة الاستثنائية التي يشهدها الوطن، واكد على ضرورة رفع مدراء مكاتب الصحة بمديريات عدن بالاحتياحات العاجلة والضرورية إلى بعثة الصليب الأحمر.



وأكد مدير عام خور مكسر ناصر الجعدني استعداد المديرية توفير الاجواء اللازمه لدعم جهود مكاتب الصحه العامه في مديريات العاصمة المؤقتة عدن، داعيا لعقد إجتماع لمدراء مكاتب الصحة العامة بعدن لوضع خطة واحتياج موحد لرفعة الي بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



ومن جهته قدم القائم بأعمال رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر “ماتياس كيمف” نبذة مختصرة عن نشاط وعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن والمناطق المحررة والبرامج والمشاريع التي تنفذها.



وأشار القائم باعمال البعثة على حرصه من خلال هذه الإجتماع معرفة خطط واحتياج مكاتب الصحة في مديريات العاصمة المؤقتة عدن، وتدراس إمكانية توفير تلك الاحتياجات والمتطلبات الأساسية، ومناقش مع مدراء مكاتب الصحة بمديريات محافظة عدن الخطوات الاحترازية والوقائية المتخذة.



ومن جانب اخر تحدث مدراء مكاتب الصحة بمديريات عدن، عن اهم احتياجات مكاتب الصحة في المديريات من اجهزة ومعدات ومستلزمات طيبة ضرورية تعاني من نقصها في كافة مكاتب الصحة بالمديريات كالاسره واسطوانات الأوكسجين وغيرها، بالإضافة إلى توعية المواطنين باساليب وطرق الوقاية وتدريب كادر طبي مختصص، وتوفير المعقمات و الكمامات.



حضر اللقاء عضو المجلس المحلي لمديرية خورمكسر الأستاذ منير حسن جابر ومساعد رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر الاستاذ بها حسن السلامي و مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتعز الاستاذ محمد خان.