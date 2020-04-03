المندب نيوز

مدير عام خورمكسر يطلع على مواقع تنفيذ مشروع تقوية المياه لحي العريش وبعض الأحياء بالمديرية

3 أبريل، 2020
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مدير عام خورمكسر يطلع على مواقع تنفيذ مشروع تقوية المياه لحي العريش وبعض الأحياء بالمديرية

عدن (المندب نيوز )عماد ياسر فخرالدين

نفذ مدير عام مديرية خورمكسر الاستاذ ناصر الجعدني، نزول ميداني إلى حي العريش بالمديرية، للإطلاع على مواقع تنفيذ مشروع تقوية شبكة المياه.

وطاف مدير عام المديرية ومعه مدير المنطقة الأولى للمياه المهندس أحمد خالد ، ومسؤول المياه في خورمكسر بسام الوعل، في المواقع المحددة من قبل مهندسي المياه لتنفيذ مشروع تقوية شبكة المياه لمنازل حي العريش والصحة وعبود والرشيد.

بعد ذلك اجتمع الجعدني بالمختصين من مهندسين المياه، وناقش معهم آلية تنفيذ مشروع تقوية شبكة المياه للمنازل في بعض الأحياء والتي سيستفيد منه بشكل رئيسي منازل حي العريش إلى جانب إحياء الصحة و عبود والرشيد، حيث سينفذ المشروع خلال الأيام القادمة بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية.

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