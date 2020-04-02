كريتر سكاي

مدير عام خور مكسر يدشن إفتتاح حديقة مدرسة الفقيد عبدالله هاشم

2 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص

دشن مدير عام مديرية خورمكسر الاستاذ ناصر الجعدني ، افتتاح حديقة مدرسة الفقيد عبدالله هاشم بالمديرية.
وطاف مدير عام المديرية ناصر الجعدني و الأمين العام للمجلس المحلي خورمكسر الاستاذ منير حسن جابر ومديرة مدرسة الفقيد هشام عبدالله الأستاذة وفاق بازرعة، داخل حديقة المدرسة والتي تم تجهيزها بالألعاب لتكون متنفساً لطلاب المدرسة.
وقال مدير عام المديرية ان مشروع بناء وتجهيز حديقة مدرسة الفقيد عبدالله هاشم بالمديرية، يأتي بتمويل ذاتي من السلطة المحلية بالمديرية وبلغة تكلفتة سبعة مليون ومائتين الف ريال، شملت توريد وتركيب ألعاب وتشجير الحديقة.
وأشار الجعدني ان السلطة المحلية بالمديرية، تولي المدراس في المديرية اهتمام بالغ وتتابع اوضاعها وشؤونها بشكل مستمر، وتجري حاليا عدد من مشاريع الترميم وعمل مظلات وإدخال طاقة شمسية في مختلف مدراس المديرية.

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