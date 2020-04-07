كريتر سكاي

مدير عام دار سعد يدشن الحملة التوعوية الشاملة لمواجهة الأمراض الوبائية بالمديرية

7 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

دشن مدير عام مديرية دار سعد بمحافظة عدن ، محمد عبدالكريم جباري ، ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ، الدكتور جمال إسماعيل خدابخش ، الحملة التوعوية الشاملة حول الأمراض الوبائية الأكثراً شيوعاً ( كورونا ، حمى الضنك ، المكرفس ، الكوليرا ) ، تحت شعار ( الوقاية من العلاج ) ، والتي تنفذها جمعية شباب جامعيين بدون عمل ، بدعم من مستشفى الكوبي الحديث . 

وفي التدشين ، وبحضور عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية ، مرشد العقربي ، أكد جباري أهمية تنفيذ هذه الحملة النوعية لمواجهة العديد من الأمراض الوبائية أبرزها فيروس كورونا القاتل ، موكداً بأن قيادة السلطة المحلية بمديرية دار سعد قد اتخذت مؤخراً وفقاً للإمكانيات الممكنة العديد من الإجراءات للوقاية من هذا الوباء الفتاك .

وأشاد مدير عام دار سعد ، محمد جباري ، بالتفاعل المجتمعي في مساندة الجهود الرسمية لمواجهة هذه الجائحة وطرق الوقاية منها والذي أجتاحت معظم دول العالم خاصة المتقدمة صحياً ، مثمناً – في الوقت ذاته – دعم ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذ العديد من الحملات الإحترازية للوقاية من هذا المرض الخبيث . 

فيما أشاد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور جمال خدابخش ، بجهود الجمعية. في تنفيذ هذه الحملة لمواجهة هذه الأوبئة – والتي تأتي في إطار المبادرات المجتمعية المساندة لجهود مكتب الصحة العامة بعدن – للوقاية من العديد من الأمراض الوبائية خاصة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ، حاثاً فريق الحملة على المشاركة الفاعلة في توعية وتثقيف المواطنين حول الفيروس ومخاطره وطرق انتقاله وكيفيه تجنب العدوى منه ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال ومهام الحملة . 

من جانبه ، أوضح رئيس جمعية شباب جامعيين بدون عمل ، طارق محمد العتيقي ، أن الحملة – والتي دشنت فعاليها في مديرية دار سعد وتستمر لمدة أسبوع – ، تعد ضمن المرحلة الأولى والتي ستسهدف أيضاً مديريتي المنصورة والشيخ عثمان ، ومن ثم الإنتقال إلى المديريات الأخرى ، مشيراً إلى أن الحملة – والتي تأتي تحت رعاية مدراء عموم المديريات ، ومكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ، وبدعم من المستشفى الكوبي الحديث ، وبمشاركة ” 25 ” شاب وشابة من المتطوعين – تتضمن توزيع الملصقات والبروشورات الإرشادية والتثقيفية والتوعوية ، وكذا توزيع عدد من الكمامات والقفازات ، بالإضافة إلى القيام بأعمال الرش في العديد من التجمعات السكانية والأسواق ، مشيداً بكافة الجهود الرسمية والجهات المختصة على تقديمهم التسيهلات اللازمة ودعمهم في تنفيذ هذه الحملة .

حضر التدشين ، مديرا مكتبي الصحة العامة والسكان ، والأشغال العامة والطرق ، بمديرية دار سعد ، الدكتور ثروت إسحاق ، والمهندس رأفت كوكني ، ورئيس قسم صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة في المديرية ، سند السعدي .
من/محمد القادري

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