مدير عام رياض الأطفال بوزارة التربية تلتقي مدير الوحدة التنفيذية للتغذية المدرسية

التقت اﻷستاذة إيمان عمر خالد مدير عام رياض اﻷطفال في وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء باﻷخ مدير الوحدة التنفيذية للتغذية المدرسية اﻷخ فضل قحطان وبحضور مدير البرامج للتغذية المدرسية اﻷخ عبدالله قائد راوح.

وجاء اللقاء لمناقشة إدراج التغذية لرياض اﻷطفال كمرحلة أولى لمحافظة عدن لحج أبين الضالع.

وقد تم في اللقاء بناء على تكليف وكيل قطاع التعليم وتوجيه معالي وزير التربية والتعليم د. عبدالله سالم لملس بإدراج رياض اﻷطفال للمحافظات المذكورة كمرحلة أولى وتم تسليم رسالة رسمية تبين إحصائيات الرياض في المحافظات المستهدفة والتي بلغت 8142 طفل وطفلة للرياض الحكومية.