صحيفة الأيام

مدير عام زنجبار يتفقد سير العمل لرصف شوارع المديرية

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 3 دقائق
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زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح

تفقد، اليوم، مدير عام مديرية زنجبار، سالم عكف، سير عمل رصف شوارع مدينة زنجبار، من قبل مؤسسة “الخضيري للمقاولات الإنشائية”، وفي الزيارة حث المدير المهندسين والمشرفين على تنفيذ المشروع بجودة عمل عالية ودقيقة، وسرعة إنجاز الرصف من أجل البدء بمشاريع التشجير والسفلتة، ومن أجل أن تعود للمدينة لوحتها الجمالية التي دمرتها حربا 2011 و2015.

وأكد عكف أن السلطة المحلية ستقوم بتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير العمل في المشروع، مضيفاً: “لابد من تنفيذ مشروع الرصف وفق المدة المحددة، لإظهار زنجبار بمظهر حضاري يليق بها كعاصمة لأبين”.

وقال: “إن مثل هكذا مشاريع لها مردود يخدم المدينة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المشاريع الخدمية والتي ستنفذ مع بداية العام القادم”.

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