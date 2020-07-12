مدير عام زنجبار يلتقي قيادة مبادرة ” سواعد الخير ” بأبين

التقى مدير عام مديرية زنجبار بمحافظة أبين م/ سالم عُكف بمكتبه بعاصمة المحافظة زنجبار قيادة مبادرة ” سواعد الخير ” للعمل الإنساني والإغاثي بأبين .

وفي بداية اللقاء قدَّمت رئيسة المبادرة أ/ حنان فريد شرحاً مفصلاً لأنشطة وأعمال المبادرة الإنسانية والإغاثية والهادفة تقديم العون والمساعدة لتجمعات النازحين والأسر الفقيرة والأشد فقراً إضافةً إلى الأنشطة المجتمعية الأخرى التي تخدم الصالح العام .

من جانبه عبَّر مدير عام المديرية عن شكره وتقديره لهذه الحماس الشبابي والمشاركة الفعالة من قبل فتيات المبادرة في الأعمال الإنسانية والإغاثية وما أنجزنه من أعمال جديرة بالإهتمام والدعم في مجالات التوعية المجتمعية من فايروس كورونا المستجد مؤكداً دعم المديرية لمثل هذه الأنشطة والأعمال النبيلة .

حضر اللقاء رئيس جمعية الحياة للبيئة والتنمية بأبين أ/ ماهر الصلاحي والمدير التنفيذي لمؤسسة ” الغد المشرق ” التنموية الإجتماعية بأبين أ/ فهمي السيد .

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