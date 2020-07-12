عدن الغد

مدير عام زنجبار يلتقي قيادة مبادرة ” سواعد الخير ” بأبين

12 يوليو، 2020
0
مدير عام زنجبار يلتقي قيادة مبادرة " سواعد الخير " بأبين

التقى مدير عام مديرية زنجبار بمحافظة أبين م/ سالم عُكف بمكتبه بعاصمة المحافظة زنجبار قيادة مبادرة ” سواعد الخير ” للعمل الإنساني والإغاثي بأبين .
وفي بداية اللقاء قدَّمت رئيسة المبادرة أ/ حنان فريد شرحاً مفصلاً لأنشطة وأعمال المبادرة الإنسانية والإغاثية والهادفة تقديم العون والمساعدة لتجمعات النازحين والأسر الفقيرة والأشد فقراً إضافةً إلى الأنشطة المجتمعية الأخرى التي تخدم الصالح العام .
من جانبه عبَّر مدير عام المديرية عن شكره وتقديره لهذه الحماس الشبابي والمشاركة الفعالة من قبل فتيات المبادرة في الأعمال الإنسانية والإغاثية وما أنجزنه من أعمال جديرة بالإهتمام والدعم في مجالات التوعية المجتمعية من فايروس كورونا المستجد مؤكداً دعم المديرية لمثل هذه الأنشطة والأعمال النبيلة .
حضر اللقاء رئيس جمعية الحياة للبيئة والتنمية بأبين أ/ ماهر الصلاحي والمدير التنفيذي لمؤسسة ” الغد المشرق ” التنموية الإجتماعية بأبين أ/ فهمي السيد .

Advertisement

Related posts:

  1. أكد دعمه للجهود الشبابية الناشطة.. مدير عام زنجبار يلتقي قيادة مبادرة ” سواعد الخير ” بأبين
  2. لتوضيح دورِهنَّ التوعوي.. قيادة مبادرة ” سواعد الخير ” تلتقي مدير عام زنجبار ..
  3. مدير عام زنجبار يلتقي قيادة الشرطة بالمديرية لمناقشة عدد من القضايا الأمنية بزنجبار
  4. بهدف تنسيق العمل في حملة التوعية المجتمعية.. مبادرة ” سواعد الخير ” تلتقي قيادة إتحاد النساء بأبين
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of بدعم من مؤسسة باجرش للتنمية الاجتماعية .. تدشين عملية تسليم اسطوانات الاكسجين لمحافظات ( عدن ، لحج والضالع وابين )

بدعم من مؤسسة باجرش للتنمية الاجتماعية .. تدشين عملية تسليم اسطوانات الاكسجين لمحافظات ( عدن ، لحج والضالع وابين )

12 يوليو، 2020
Photo of مصدر مسؤول بالصرف الصحي بمديرية خور مكسر : هناك اياد تخريبية تقوم برمي الاحجار والبردين ، والمخلفات في مناهل التصريف الصحي .

مصدر مسؤول بالصرف الصحي بمديرية خور مكسر : هناك اياد تخريبية تقوم برمي الاحجار والبردين ، والمخلفات في مناهل التصريف الصحي .

12 يوليو، 2020
Photo of محافظ شبوة يوقع عقدا لتنفيذ مشروع حماية منطقة جلعة مديرية رمضوم من السيول

محافظ شبوة يوقع عقدا لتنفيذ مشروع حماية منطقة جلعة مديرية رمضوم من السيول

12 يوليو، 2020
Photo of غدًا.. كهرباء عدن تنفذ حملة قطع التيار عن المخالفين

غدًا.. كهرباء عدن تنفذ حملة قطع التيار عن المخالفين

12 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق