اليمن العربي

مدير عام سيئون يصدر تعميما على توجيهات محافظ حضرموت لمواجهة كورونا

9 مايو، 2020
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أصدر مدير عام مديرية سيئون، محمد عوض بن قاسم العامري، اليوم، تعميم على توجيهات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها نتيجة اكتشاف حالات فيروس كورونا المستجد بالمحافظة.

حيث أهاب مدير عام مديرية سيئون جميع أبناء مديرية سيئون والمكاتب التنفيذية ذات العلاقة بتنفيذ توجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والتقيد بالبقاء في المنازل اثناء فترة الحظر المقررة من اليوم الخميس 7/ 5/ 2020 م اعتبار من الساعة 4 عصرا وحتى 4 صباحا يوميا والموجه لكافة أبناء المحافظة.

منوها في ذات السياق المواطنين بالابتعاد عن التجمعات البشرية المزدحمة واستشعار حجم المسؤولية والتعاون في تنفيذ ما جاء بهذا التعميم وتوجيه كل من يقع في اطار المسؤولية مضيفا أن السلطة المحلية بمديرية سيئون تتابع الوضع عن كثب وفي انعقاد دائما لمجابهة هذا الوباء. 

وقد ثمن العامري كافة الإجراءات والجهود الإحترازية التي اتخذتها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالمحافظ البحسني ووقوف السلطة المحلية بالمديرية خلف إنجاح تلك الإجراءات لما من شأنه سلامة المواطنين وأبناء المحافظة.
 

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تعميما توجيهات حضرموت سيئون عام على كورونا لمواجهة محافظ مدير يصدر

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