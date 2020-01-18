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مدير عام شرطة محافظة الحديدة في خطوة ثالثة يدشن افتتاح شرطة مديرية حيس

18 يناير، 2020
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مدير عام شرطة محافظة الحديدة في خطوة ثالثة يدشن افتتاح شرطة مديرية حيس

 
قام الاخ العميد نجيب احمد ورق مدير عام شرطة محافظة الحديدة صباح اليوم السبت بتدشين شرطة مديرية حيس برعاية الاخ محافظ المحافظة د. الحسن طاهر.
 
تأتي هذه الخطوة الثالثة بعد تسليم ادارتي شرطة مديريتي التحيتا والدريهمي وتمثل هذه الخطوات لتفعيل دور الاجهزة الامنية لتطبيع الامن في المديريات المحرره وتمثل ذلك في اهتمام القياده السياسيه و التحالف العربي والقوات المشتركة في الساحل الغربي.
 
 حيث القى مدير عام شرطه المحافظة ورق كلمة حثيثة للأفراد والضباط على حُسن المعاملة وحل المشاكل مع المواطنين كون الامن هو الأساس لبناء الدولة وإعادة الإستقرار في المديرية واكد على ان الفساد لا نريدهم بيننا .
 
ايضا تقدم بالشكر الجزيل لقادة الألوية المرابطين بجبهة حيس ضمن القوات المشتركة لتسليم مهام الامن للجهات المختصة.
وحضر التدشين قيادات الالوية والسلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية ،شخصيات الاجتماعية بالمديرية.

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