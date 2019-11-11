مدير عام صندوق المهارات يتفقد سير عملية تنفذ البرنامج التدريبي 2019 بمعاهد البريقة

تفقد اليوم المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات في العاصمة المؤقتة عدن الدكتور عبدالله داغم ، عدد من المعاهد والمراكز التدريبية في مديرية البريقة .

وتضمنت الزيارة التي تأتي ضمن برنامج النزول التي ينفذها الصندوق ، الاطلاع على سير أعمال المرحلة الثانية من البرنامج التدريبيى 2019 للمتدربين الشباب في معاهد مديرية البريقه ، والتي شملت مركز سواعد للتدريب والتأهيل ومعهد أكاديمية فيوتشرليدرز .

وأستمع داغم من مدير قبل مديري المركز والمعهد إلى شرح مفصل عن سير عملية التدريب للمتدربين والمتدربات في فن الخياطة والتطريز البالغ عددهم ٢٤ متدربة ، و طاف في اقسام المعهد لتفقد سير العملية التدريبية في مجال صيانة الحاسوب والرخصه الدولية lcdl والتمديدات الكهربائية وصيانة الجوال والكوافير والتكييف والتبريد .

وأكد الدكتور داغم ، في كلمة للمتدربين ، أهمية الاستفادة من هذا البرنامج واستثمار كل لحظة للتدريب .. مشيرا إلى وجود فرصه لتطوير المتدربين ودعمهم من خلال مشروع أمتلك مشروع الصغير لمؤسسة جسور .

واوضح ، أن الزيارة التفقدية تهدف الى تقييم عملية التدريب الذي يموله صندوق تنمية المهارات يستهدف الخريجين والعاطلين عن العمل في كافة مديريات عدن ، حيث تستهدف المرحلة الثانية الفين و500 متدرب ومتدربة في 12 برنامج ، باضافة برنامجيين “صناعة الكيك والبخور ” .

رافق داغم في الزيارة التفقدية مدير عام العلاقات العامة للصندوق المهندس عادل نصر العريقي ، ونائب رئيس قسم التدريب والتاهيل اسوان عبدالله جعفر .