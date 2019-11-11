عدن الغد

مدير عام صندوق المهارات يتفقد سير عملية تنفذ البرنامج التدريبي 2019 بمعاهد البريقة

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 12 دقيقة
0 أقل من دقيقة
مدير عام صندوق المهارات يتفقد سير عملية تنفذ البرنامج التدريبي 2019 بمعاهد البريقة

تفقد اليوم المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات في العاصمة المؤقتة عدن الدكتور عبدالله داغم ، عدد من المعاهد والمراكز التدريبية في مديرية البريقة .
وتضمنت الزيارة التي تأتي ضمن برنامج النزول التي ينفذها الصندوق ، الاطلاع على سير أعمال المرحلة الثانية من البرنامج التدريبيى 2019 للمتدربين الشباب في معاهد مديرية البريقه ، والتي شملت مركز سواعد للتدريب والتأهيل ومعهد أكاديمية فيوتشرليدرز .
وأستمع داغم من مدير قبل مديري المركز والمعهد إلى شرح مفصل عن سير عملية التدريب للمتدربين والمتدربات في فن الخياطة والتطريز البالغ عددهم ٢٤ متدربة ، و طاف في اقسام المعهد لتفقد سير العملية التدريبية في مجال صيانة الحاسوب والرخصه الدولية lcdl والتمديدات الكهربائية وصيانة الجوال والكوافير والتكييف والتبريد .
وأكد الدكتور داغم ، في كلمة للمتدربين ، أهمية الاستفادة من هذا البرنامج واستثمار كل لحظة للتدريب .. مشيرا إلى وجود فرصه لتطوير المتدربين ودعمهم من خلال مشروع أمتلك مشروع الصغير لمؤسسة جسور .
واوضح ، أن الزيارة التفقدية تهدف الى تقييم عملية التدريب الذي يموله صندوق تنمية المهارات يستهدف الخريجين والعاطلين عن العمل في كافة مديريات عدن ، حيث تستهدف المرحلة الثانية الفين و500 متدرب ومتدربة في 12 برنامج ، باضافة برنامجيين “صناعة الكيك والبخور ” .
رافق داغم في الزيارة التفقدية مدير عام العلاقات العامة للصندوق المهندس عادل نصر العريقي ، ونائب رئيس قسم التدريب والتاهيل اسوان عبدالله جعفر .

الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of بتمويل كريم من مؤسسة صلة للتنمية.. مؤسسة ألطاف تدشن مشروع توزيع مواد إيوائية للأسر النازحة في مخيمات ابن سيناء بالمكلا

بتمويل كريم من مؤسسة صلة للتنمية.. مؤسسة ألطاف تدشن مشروع توزيع مواد إيوائية للأسر النازحة في مخيمات ابن سيناء بالمكلا

منذ 28 دقيقة
Photo of الشيخ المنصري يفتتح مركز الحمري للبصريات بجعار مديرية خنفر

الشيخ المنصري يفتتح مركز الحمري للبصريات بجعار مديرية خنفر

منذ 48 دقيقة
Photo of الدعجري : الواقع بين بأن هناك قيادات لا تقدر النضال والجهود

الدعجري : الواقع بين بأن هناك قيادات لا تقدر النضال والجهود

منذ ساعة واحدة
Photo of عدن.. منتدى ريدان الطلابي يفتتح مركز ريدان الجامعي ويكرم 15 طالبا متفوقا من أبناء بيحان

عدن.. منتدى ريدان الطلابي يفتتح مركز ريدان الجامعي ويكرم 15 طالبا متفوقا من أبناء بيحان

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق