مدير عام قعطبة يزور مركز الطوارئ التوليدية في المدينة للاطلاع على مستوى الخدمات التي يقدمها للمرضى

قام العقيد احمد ناجي صالح المريسي مدير عام مديرية قعطبة اليوم الاربعاء 27 نوفمبر بزيارة تفقدية الى مركز الطوارئ التوليدية بقعطبة

حيث كان في استقباله الدكتور حسن ابوطالب مدير المركز وعدد من موظفي المركز .

وخلال الزيارة تفقد المدير العام اقسام المركز والاطلاع على جاهزية المركز من خلال قدرة المركز على استقبال جميع الحالات والمرضى وعلى مستوى تقديم الخدمات التي يقدمها المركز للنساء في جانب رعاية الام الحامل والمرضع ورعاية الاطفال بالإضافة إلى مستوى الانضباط الوظيفي للعاملين في المركز على مدار الساعة .

وخلال الزيارة حث المدير العام جميع الموظفين الى الالتزام والانضباط في عملهم نظرا للوضع الاستثنائي الذي تعيشه قعطبة والاهتمام بعملهم وتقديم الرعاية والخدمات الصحيه الكامله للمرضى .

هذا وعبر مدير عام المديرية عن ارتياحه لمستوى الدور والعمل الذي يقدمه مركز الطوارئ التوليدية للمرضى من خلال طاقمه الاداري وفريق العمل المميز شاكراً ومقدرا لهم كل هذه الجهود والرعاية التي يقدمونها للمرضى

مؤكدًا دعمه وتعاونه مع المركز وانه سيقوم بالتواصل ومتابعة الجهات المختصة والمنظمات الدولية من اجل زيادة الدعم للمركز وتلبية وتوفير كل احتياجات المركز من الاجهزة والكادر

مقدماً الشكر والتقدير لمدير عام الصحه بالضالع ومدير الصحه بقعطبه ومنظمة الانقاذ الدوليه على جهودهم واهتمامهم ودعمهم للمركز وتحسين الخدمات الصحية بالمديرية.

واكد المدير العام انه ناقش وطلب من مسؤولي منظمة الانقاذ بزيادة الدعم للمركز وتوسيع مجالات تدخلها ليشمل دعم المركز بعمل عمليات قيصريه وولاده للامهات الحوامل حيث وان الكثير من الاسر لايستطيعون تحمل ودفع تكاليف عمل عمليات قيصرية وولاده في المستوصفات الخاصه وان مسؤولي المنظمة استجابو للطلب وانهم سيعملون على زيادة الدعم وتوسيع مجالات تدخلهم .

من جانب آخر الدكتور حسن ابو طالب مدير المركز ثمن زيارة المدير العام للمركز شاكرا ومقدرا له هذه الزيارة التي تدل على اهتمامه ومتابعته المستمره بتفعيل مؤسسات الدوله والمرافق الخدمية من اجل تقديم الخدمات للمواطنين وتواصله المستمر مع قيادة المحافظة وقيادة مكتب الصحه بالضالع والمنظمات الدولية من اجل تحسين الخدمات الصحية في المديرية ودعم واستهداف المديرية.

واطلع مدير المركز المدير العام عن مستوى الخدمات والرعاية الصحية والخدمات التي يقدمها المركز للمرضى والامهات في قعطبة بالإضافة الى الصعوبات والعوائق التي تواجه سير عملهم كذلك الى الاحتياجات الضرورية واللازمة التي يحتاجها المركز .

واضاف مدير المركز انه بفضل الجهود التي يبذلها مدير عام المديرية ومدير الصحة بالمديرية ومنظمة الانقاذ الدولية للمركز ودعم المركز بالادوية والاثاث والاجهزه الحديثه استطاع المركز تقديم الرعايه والخدمات الصحيه لجميع النساء والامهات والمشوره الصحية منذ بدء الحمل وحتي الولادة وكذلك فيما بعد الولادة ورعاية الطفل .

داعياً قيادة السلطة المحلية ومكتب الصحة ومنظمة الانقاذ الدولية على زيادة الدعم للمركز حتى يتمكن من تقديم خدمات افضل واستقبال عدد اكبر من الحالات. رافق المدير العام في الزيارة الاعلامي علي عميران مدير الاعلام والاستاذ نبيل الاصهب مدير الثقافة والاستاذ علي الشوكي مدير الخدمة المدنية ومدير مدرسة الجباره وعدد من قيادات السلطة المحلية بمديرية قعطبة.

مكتب اعلام م قعطبة