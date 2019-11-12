مدير عام قعطبة يعقد لقاء موسع مع لجنة النازحين بالمديرية

عقد صباح اليوم الثلاثاء 2019 / 11 / 12 م لقاءا موسعآ بمديرية قعطبة للجنة النازحين ممثلة برئيسها أ عبدالفتاح حيدرة .

حيث ترأس اللقاء مدير عام المديرية العقيد أحمد ناجي المريسي ، وضم اللقاء عدد من ضباط ومندوبين اللجنة ، حيث تم مناقشة أوضاع النازحين وآخر التطورات والمستجدات حول عمل اللجنة وآليات عملها ومناقشة

ووجه مدير عام المديرية العقيد المريسي رسالة شكر للجنة النازحين على كل جهودها التي تقوم بها مع طاقمها المتميز في خدمة النازحين وتقديم العون لهم.

وتعهد “المريسي” بتسهيل عمل اللجنة وتذليل أي صعوبات أو عقبات تعترض طريقها بغية قيامها بعملها على أكمل وجه وأحسن صورة.

وبدوره أطلع الأستاذ عبدالفتاح حيدره رئيس لجنة النازحين المدير العام عن سير عمل اللجنة وجهودها خلال الفترة الماضية ذاكرا له بعض الصعوبات التي تعترض طريقها وشاكرا المدير العام على كل جهوده التي يبذلها في الاهتمام بالنازحين.

وجدد حيدره التزام اللجنة بمختلف مستوياتها وكل العاملين فيها بالشفافية والجودة حيث قال : إننا نتحمل المسئولية الكاملة عن أعمالنا ونؤكد للجميع صحة ودقة بيانات لجنة النازحين ممثلة بدائرة الرصد والمتابعة . مثمناً دور كل العاملين في اللجنة الذين وصفهم بالجنود المجهولين الذين يقومون بأعمالهم بصورة طوعية وبدون أي مقابل ويبذلون جهود كبيرة. على مدار الساعة بغية خدمة النارحين وتقديم يد العون والمساعدة لهم .

حضر اللقاء عدد من مسئولي لجنة النازحين ومساعديها والميسرين الميدانيين وعدد من مسئولي السلطة المحلية وعدد من الصحفيين والإعلاميين.