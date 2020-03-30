مدير عام مديرية أحور يجتمع باللجان المشكلة لحصر الاضرار جراء الامطار والسيول بالمديرية

عقد صباح يوم الاحد العقيد أحمد مهدي أحمد اجتماعاً بلجنة الحصر للاضرار التي خلفتها الامطار والسيول بمديرية أحور ، وناقش الاجتماع كيفية عمل وبرامج اللجنة ..

وحث المدير العام لجنة العمل بأمانة ومصداقية اثناء عملية حصر الاضرار دون المبالغة وكذا مع مراعاة احوال المتضررين المنكوبين والاستحقاق لمن لحقه الضرر .

وطالب اللجنة بالنزول الميداني اثناء الحصر ومعاينة الاضرار والاطلاع على احوال المواطنين المتضررين عن قرب ورفع معاناتهم والضرر الذي لحق بهم .

وشكلت لجنتان لعملية الحصر للاضرار ، اللجنة الاولى تختص برفع وحصر الاضرار العامة بالمنشآت العامة كالطرق والجسور وقنوات الري والممتلكات العامة، مكونة من مدير مكتب الزراعة بالمديرية المهندس علي عبدالله درويش ، ومدير مكتب الري بالمديرية الشيخ علي ناصر العاقل .

وتم تشكيل اللجنة الثانية من الشخصيات الاجتماعية البارزة وهم الشيخ احمد سعيد العدوين رئيساً للجنة والشيخ علي صالح بن لأذن والاستاذ ابوبكر محمدالهبوب، والاستاذ صالح احمد صالح اليسلمي، والاستاذ مهدي صالح لشغل .. على أن يكون اختصاص هذه اللجنة رفع وحصر الاضرار بالممتلكات الخاصة التي لحقت المواطنين جراء الامطار والسيول كالمنازل، والانجرافات للاراضي الزراعية، واتلاف المحاصيل والمواشي والنحل وغيرها من الممتلكات الخاصة مع رفع ملاحظات وتوصيات الجنة بعد عملية الحصر، وان تقوم اللجنة بمباشرة عملها من يومنا هذا .

حضر الاجتماع مدير مكتب المدير العام الاستاذ علي احمد السيد ، ومدير الاعلام ابوبكر بن فريد ، والاعلامي الطحر ..



* من أبوبكر بن فريد