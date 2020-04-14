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مدير عام مديرية التواهي يدشن مشروع تأسيس شبكة صرف صحي لمنطقة حجيف

14 أبريل، 2020
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دشن صباح اليوم الثلاثاء، مدير عام مديرية التواهي في العاصمة عدن الاستاذ عبد الحميد ناصر الشعيبي، مشروع تأسيس شبكة صرف صحي لمنطقة حجيف.

واعتمدت السلطة المحلية في التواهي مشروع تأسيس شبكة صرف صحي لمنطقة حجيف، تزامنا مع تنفيذ مشروع تأهيل وسفلتة الطريق الرئيسية هناك.

وأكد مدير عام التواهي الشعيبي، بأن المشروع يأتي ضمن المشاريع التي ستنفذها السلطة المحلية في عام ٢٠٢٠م.

واشار بان مشروع تأسيس شبكة الصرف الصحي لمنطقة حجيف، له اهمية بالغة، خصوصا أن المنطقة قد شهدت مؤخرا كثافة سكانية كبيرة واصبحت الطريقة التقليدية، وهو ما كان يُشكل تهديدا لحياة المواطنين في ضل ما تشهده البلاد من انتشار للأمراض والاوبئة.

واوضح المدير العام، بأن السلطة المحلية في التواهي قد رأت انه من الضروري تنفيذ هذا المشروع، بعد ان كانت مياه الصرف الصحي تصب في احواش خزانات شركة النفط .. لافتا انه ووفقا للدراسة التي اعدها مهندسو وفنيو المؤسسة العامة للصرف الصحي ممثلة نائب مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في المحافظة م. محمد باخبيرة، انه ستتضمن الشبكة تأسيس خط تصريف رئيسي بطول ٤٠ متر
بقطر ٨ هنش، بالتالي يتم تأسيس وربط خطوط الشبكة ويتم تزويد المنطقة بمضخة مع مولد، وبناء خزانات تحويلية..

مثمنا دور وتعاون المهندس باخبيرة، على تفاعلهم واهتمامهم لتنفيذ وإنجاز هذا المشروع، وكذا المهندسين والمساحين في مشروع إعادة تأهيل وسفلتة خط (الجولة حجيف – النفق) التابعين لمكتب الوالي للمقاولات، وذلك نظير تعاونهم في إجراء عملية المسح وتحديد منسوب مياه البحر.

وتجمهر عدد كبير من ابناء الحي اثناء التدشين، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لجهود قيادة السلطة المحلية في المديرية ممثلة بمدير عام المديرية الاستاذ عبد الحميد ناصر الشعيبي، داعيين الاهالي الى التعاون وتدليل الصعوبات امام طاقم عمل المشروع.

يذكر ان اهالي منطقة حجيف في التواهي، يعانون من عدم وجود شبكة تصريف منذ سنوات طويلة، الا ان هذا المشروع جاء ليخلصهم من امرا كان بالنسبة لهم اشبه بالكابوس.

حضر التدشين مسؤول قسم الصرف الصحي في المديرية محمد الشعبي، ومدير مكتب الاشغال م. فهمي خيالي، ورئيس لجنة التخطيط سمير الوهابي.

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