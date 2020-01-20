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مدير عام مديرية الروضة بشبوة يعقـد اجتماعه الأول بالهيئة الإدارية للمجلس المحلي

20 يناير، 2020
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مدير عام مديرية الروضة بشبوة يعقـد اجتماعه الأول بالهيئة الإدارية للمجلس المحلي

عــقد مدير عــام مــديرية الــروضــة  الأخ عاتق سعيد حبتور  صباح اليوم الأحد 19يناير 2020 اجتماعة الاولى للهيئة الإدارية للمجلس المحلي في مقر الإدارة المحلية للمديرية بحضور الاخوة أحمد محمد جعول الأمين العام ومحمد عبدالقادر موسئ رئيس لجنة التخطيط والمالية وأحمد ناصر حبتور رئيس لجنة الخدمات وبحضور الأخ عيدروس سالم زعبل مدير مالية الروضة وفي مستهل الاجتماع رحب المدير العام بالحاضرين جميعا شاكرا إياهم مباركتهم له بالثقة التي منحها اياه محافظ محافظة شبوة الاستاذ محمد صالح بن عديو بتعينه مدير عام للمديرية ماكداً لهم بان  المسؤولية تقع على عاتق الجميع وبتضافر وجهود جميع الخيرين من ابناء المديرية.
هذا وقد ناقش الاجتماع  تفعيل دور السلطة المحلية بالمديرية بمختلف مكاتبها وخـطة عملها للربع الأول من العام الجديد 2020.
وفي الاجتماع تم مناقشة المشاريع المتعثرة في المديرية وسبب تعثرها وضرورة ايجاد الاعتماد لها وفقا للامكانيات المتاحة وكذا إيرادات المديرية للعام السابق .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة دور المنظمات المحلية والاجنبية داخل المديرية وترتيب عملها بما يتوافق مع خطط وبرامج السلطة المحلية وعدم ازدواجية  المشاريع كما هو حاصل لدى بعض المنظمات.
  وخلال الاجتماع تم مناقشة الجرد السنوي للعام المنصرم وقد تم  اتخاذ القرارات والتوجيهات بما يتعلق بهذا الخصوص
وفي نهاية الاجتماع تمنى الحاضرون  ان تسير المديرية نحو التقدم والازدهار بما يخدم ابناء المديرية.
* من  صالح سويد باعوضه.

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