مدير عام مديرية المعلا يدشن حملة رش المطهرات بالمديرية للحد من تفشي وباء فايروس كورونا

دشن مدير عام مديرية المعلا فهد المشبق مساء الخميس حملة رش المطهرات والمعقمات للحد من تفشي وباء فايروس كورونا والتي ينفذها فريق الانقاذ الوطني الشامل تحت إشراف مكتب الصحة بالمديرية.

وقال المشبق أن هذه الحملة تستهدف كافة المواطنين والمركبات القادمة إلى مديريتي المعلا والتواهي حيث سيتم عمل نقطتي رش بمنافذ المديرية الأولى في نقطة الحمراء والأخرى بنقطة عقبة كريتر.

مضيفا إلى تجهيز الفرق الشبابية التي ستقوم بعملية الرش بكافة التدابير الوقائية من اللباس الواقي والكمامات والجلافسات ومواد التطهير الخاصة، بالإضافة إلى تسليمهم أحدث الآت رش رذاذية وتدريبهم على كيفية إستخدامها.

وأكد المشبق بأن هذه الحملة جاءت بعد تأكيد الاصابة لعدد من المواطنين بفايروس كورونا وأن المرحلة الحالية تتوجب قيام الجهات المختصة بدورها على أكمل وجه تحديداً فيما يتعلق بالاجراءات الوقائية من الفايروس.

وطالب المشبق قيادة التحالف العربي والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة تأمين إحتياجات المواطنين من الغداء والدواء واستقرار خدمتي الكهرباء والماء ليتمكن المواطن من الالتزام بالحظر والبقاء بالمنزل أطول مدة ممكنة.

ويشارك بالحملة الوقائية عدد من متطوعين مكتب الإنقاذ الوطني الشامل – عدن والذين سيقومون بعملية الرش بالمنافذ بالإضافة إلى أماكن وتجمعات المواطنين تحت إشراف مكتب الصحة بالمديرية.