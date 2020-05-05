المندب نيوز

مدير عام مديرية المكلا يلتقي ممثلي مشروع الحوالات النقدية الطارئة بالمديرية

5 مايو، 2020
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مدير عام مديرية المكلا يلتقي ممثلي مشروع الحوالات النقدية الطارئة بالمديرية

المكلا ( المندب نيوز ) خاص

التقى مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد مساء اليوم ممثلي مشروع الحوالات النقدية الطارئة التابع للمنظمة الدولية اليونسف لتنسيق عمل المشروع وتسهيل سير الاجراءات.

وتطرق اللقاء الى الخطوات المتخذة والتي تأتي عبر نزول ميداني للتحقق من المستفيدين المسجلين ضمن صندوق الرعاية الاجتماعية وصحة اثباتاتهم عبر استمارات معتمدة يتم ملؤها وتؤكد سلامتها من لجنة الحي لضمان وصولها الى المستهدفين.

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