مدير عام مديرية المنصورة يفتتح اول واكبر تجمع طبي في عدن

افتتح اليوم الاحد الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٠ برج الاطباء الذي يعتبر اول تجمع طبي في اليمن وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات منهم مديرعام مديرية المنصورة محمد البري ومدير مكتب الصحة الدكتور / عبدالرب المفلحي ومدير عام المنشئات الخاصة علي منصور حنشل ومديرة شركة النفط انتصار العراشة حيث استقبلهم بالافتتاح الدكتور / وسيم غالب محمد مدير عام برج الاطباء.

حيث اخذهم في جولة للبرج وزارو الاقسام والعيادات التي جهزت بشكل حديث وتقني وبعد الجولة

عبر البري عن اندهاشه بالمستوى الحديث ومستوى التجهيز للبرج كما اشاد بالطاقم وادارة البرج.

واضاف البري ان هذا البرج سيكون رافدا مهما لقطاع الصحه في عدن القى الاستاذ،/ غالب محمد مالك المشروع كلمة قال فيها ان الافتتاح لم ياتي من فراغ وانما اتى من اقتناع مدروس الهدف منه الاسهام في تطمين المجتمع بانه لاداعي للخوف والهلع من فيروس كورونا لاننا سنقدم يد العون والمساعدة للمجتمع والناس وسنحارب يدا بيد الأوبئة والامراض.

واضاف ان البرج سيقدم خدمة مميزة للناس وسيوفر لهم الجهد والتعب والمال لانه البرج شامل كل التخصصات.

وسيقدم البرج للناس خدمات صحية متميزة حيث يجمع كادر طبي متميز بكافة التخصصات كما يشمل البرج مشروع مختبرات البرج الطبية التي تعتبر مختبرات مرجعية في محافظة عدن كونها تمتلك اجهزة حديثة وخطة توسعية قادمة وايضا هناك مركز برج الاطباء سكان الذي تم تزويدة بالجيل الجديد من الاشعة رباعية الابعاد من كبار الشركات العالمية .