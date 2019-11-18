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مدير عام مديرية شحن يفتتح البوابة الرئيسية لمركز السلطان قابوس الصحي

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دشن صباح اليوم الاثنين مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت البوابة الرئسية لمركز السلطان قابوس الصحي .

وخلال مراسم التدشين الذي حضرة وكيل محافظة المهرة لشؤون الصحراء الشيخ مسلم زعبنوت ومدير مركز السلطان قابوس الصحي الدكتور خيران هادي ومدير مكتب الكهرباء بالمديرية الشيخ سعد العيسي وصف مدير المديرية التطور المستمر الذي يشهدة المركز بالنقلة النوعية التي تهدف الى تطوير المركز في كافة القطاعات الطبية .

مشيدا بدور ادارة مركز السلطان قابوس وكادرة الطبي الذين يبذلون مابوسعهم لتقديم الخدمات الطبية لسكان المديرية والمديريات الاخرى.

موكدا دعم السلطة المحلية بالمديرية لاستمرار النجاح الكبير الذي يقدمة المركز للمرضى من سكان المديرية والمحافظات الاخرى.

من جانبة عبر مدير مركز السلطان قابوس الصحي بمديرية شحن الدكتور خيران هادي عن عظيم شكرة للدعم الذي قدمتة السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالشيخ محمد بن محمد زعبنوت والتي اثمرت بانشاء وافتتاح البوابة الرئيسية للمركز.

كما عبر عن عظيم شكرة للدعم الحثيث الذي تقدمة السلطنة المحلية بالمحافظة بقيادة الشيخ راجح سعيد باكريت

وكذالك المساعدات الطبية التي تقدمها سلطنة عمان الشقيقة ممثلة بالهيئة العمانية للاعمال الخيرية.

موكدا ان هذة الجهود هي من تصنع النجاح المستمر الذي يقدمة مركز السلطان قابوس الطبي.

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