مدير عام مديرية صالة يشيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية لصرف المساعدات الغذائية بالمديرية

تفقد مدير عام مديرية صاله المهندس عارف اليوسفي ومعه امين عام فرع ( CSSW ) بتعز عبد الكريم شيبان عددا من نقاط صرف المساعدات الغذائية الممول من برنامج الغذاء العالمي عبر الشريك المحلي CSSW)



وخلال الزيارة اطلع مدير عام المديرية ومعه امين الجمعية على سير عملية صرف المساعدات والاجراءات الصحية الاحترازية التي ترافق عملية الصرف .



وفي تصريح له قال المهندس عارف اليوسفي : “اعجبت حقيقة بالترتيب والتنظيم في نقاط ومراكز صرف المساعدات الغذائية حيث الزحام مختفي امام هذه المراكز وتنظيم المستفيدين متفق مع شروط السلامة والاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وفريق العمل يقومون بتعقيم المستفيد اثناء الدخول والمباعدة بين المستفيدين اثناء الانتظار والدخول والخروج من اماكن متباعدة .



واضاف اليوسفي شكرنا وتقديرينا للأخوة ادارة المشروع في CSSW) ) ومن قبلهم برنامج الغذاء العالمي ممول المشروع متمنين للجميع الصحة والسلامة.



رافق مدير عام المديرية خلال الزيارة منسق مشروع المساعدات الغذائية بالمديرية المهندس أكرم هدوان وفريق عمل المشروع .