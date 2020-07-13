اليمن العربي

مدير عام مديرية قشن يدشن دورتين تدريبيتن في صيانة المحركات البحرية

13 يوليو، 2020
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أكد فيصل بن حازم الجدحي مدير عام مديرية قشن على اهمية رفع قدرات ومهارات العاملين في القطاع السمكي وخاصة في صيانة المحركات الخاصة بقوارب الصيد وكذا مهارتهم في جودة الأسماك وزيادة الإنتاج .

 

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم لدورتين تدريبيتين في مجال صيانة المحركات وجودة الأسماك بدعم من منظمة براجمة وتستهدف أكثر من أربعين صياد بمديرية قشن ولمدة ثلاثة أيام .

 

وفي حفل التدشين أشار بن حازم أن  السلطة المحلية بالمديرية حريصة على نجاح مثل هذه الدورات التدريبية التي تزيد من قدرات ومهارات العاملين في شتى المجالات.

 

 

وفي كلمة الإفتتاح شكر المدير العام منظمة براجمة على أقامتها ودعمها لمثل هذه الدورات التدريبية المهمة والقيمة والتي ستساعد وتمكن الصيادين من إصلاح المحركات البحرية وطرق معرفة جودة الأسماك وذلك في سبيل استمرار العمل وتحسين مستوى دخلهم اليومي.

 

داعياً الصيادين المشاركين في الدورتين على التركيز والأستفادة القصوى من مفاهيم ومحاور الدورة وتطبيق ما تعلموه في الواقع العملي ونشر المعرفة بين  الصيادين لتعم الفائدة.

 

من جانبه , تحدث مستشار منظمة براجمة المهندس أحمد محمد باغويطه موضحاً بأن هذه الدورات التي تقام حالياً في مديرية قشن تأتي ضمن الدورات المعرفية التي يقيمها برنامج الاستقرار والنجاح الاقتصادي في اليمن وذلك بدعم وتنفيذ  منظمة براجمة وتستهدف مختلف محافظات الجمهورية

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