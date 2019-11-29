مدير عام مديرية يافع رصد يزور طريق معربان السعدي، ويؤكد على ضرورة تلاحم وتعاون الجميع

يافع رصد ( المندب نيوز ) خاص

زار مدير عام مديرية رصُد يافع الشيخ ياسر عبدالله العمودي طريق معربان السعدي المؤدي لعاصمة المديرية رصُد بمعية المشرف في هيئة مياة الريف بعدن المهندس نبيل أحمد نعمان .

وأطلع العمودي على آخر ماوصلت إليه أعمال شق الطريق المؤدي لعاصمة المديرية وإعداد دراسة شاملة لحماية الطريق من المخاطر التي تتسبب بها سيول الأمطار .

بدورة المشرف عن هيئة مشروع مياة الريف المهندس نبيل أحمد نعمان قام بمعية الشيخ العمودي العمودي بالأشراف عن مرحلة التخطيط والإعداد لعمل عبارات لتصريف مياة الأمطار نوع متوسط وصغير على أمتداد مساحة كيلو متر طولي في الطريق وذلك لحماية الصخور من التساقط في جوانب الطريق بالإضافة لعمل عبارات متوسطة لحماية سيول الأمطار من جرف الطريق وتخريبها وحصرها في مساحات زراعية يستفاد منها المواطن الريفي .

وقال الشيخ ياسر العمودي ان طريق معربان – السعدي-رصد يعتبر شريان حياة لكثير من الأسر وساكني رصُد لكونه الوحيد والأقرب والأسهل لمرور المركبات الثقيلة والمتوسطة التي تحمل المواد الغذائية والإستهلاكية لأهالي ممديرية رصُد يافع .

وأشاد العمودي بدور رجال الأعمال والمغتربين من أبناء يافع في إنجاح كثير من مشاريع الطرقات في مناطق يافع بعد ان عجزت على الحكومات المتعاقبة على القيام بواجبها

وأكد العمودي على ضرورة التكاتف والتلاحم بين أبناء يافع والأهالي في إنجاح مشروع سفلتة طريق معربان رصد مايقارب 7كيلو أسفلت على نفقة رجل الأعمال هايل سعيد أنعم كخطوة أولى لأنجاح ربط المديرية بالأسفلت والذي من المتوقع تدشين العمل فيه خلال الأيام القادمة.

وأختتم العمودي بتقديم شكره لكل من ساند وعمل لأنجاح مشروع الطريق وعلى رأسهم الأهالي ومالكو المساحات والأرض الزراعية مقابل مرور الطريق وسط مزارعهم وأراضيهم .

حضر الزيارة التفقدية للطريق النقيب صامد العمودي والرائد علي العمودي والاعلامي راجح العُمري.